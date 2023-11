Cris Cosmo tritt in Weinheim auf

Cris Cosmo ist ein Songwriter, Live-Musiker und Coach aus Bühl in Baden-Württemberg. Seine Band kommt aus Mannheim, Frankfurt und Mainz. Am Freitag, 17. November, spielt er um 20.30 Uhr im Muddy’s Club, Schulstraße 3. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Cosmos Songs waren für den Echo-Preis und den German-Songwriting-Award nominiert, bekamen einen Radio-Regenbogen-Award und brachten ihn zum Bundesvision Song Contest. Auch in der Coronazeit war er alles andere als untätig und schrieb einhundert maßgeschneiderte Auftragssongs für Privatpersonen und Unternehmen. Seine reflektierten, positiven Texte handeln von Selbstverwirklichung und Körperkontakt, von Hoffnung in Zeiten der Krise und davon, dass wir ,Ein Teil von Allem‘ sind. So heißt Cris’ siebtes Studioalbum, das im Sommer veröffentlicht wurde“, heißt es in der Pressemitteilung.<