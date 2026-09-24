Drei Könner mit Charne

Birkenau. Drei Brüder mit drei unterschiedlichen musikalischen Lebenswegen und mit einer gemeinsamen Lust daran, Grenzen zu überschreiten. Mit ihrem Programm „Unter Brüdern“ präsentieren Adax, Matthias und Franz-Jürgen Dörsam als Trio 3D beim Kulturverein Birkenau einen ebenso virtuosen wie unterhaltsamen Streifzug durch unterschiedlichste Klangwelten. Die aus Fürth stammenden Musiker bringen dabei höchst verschiedene Erfahrungen zusammen. Adax Dörsam ist als Gitarrist und vielseitiger Saitenvirtuose in Rock, Pop und zahlreichen weiteren Genres zu Hause. Matthias Dörsam bewegt sich mit Klarinette, Saxofon und Flöte zwischen Jazz, Pop und Weltmusik, während Franz-Jürgen Dörsam aus der klassischen Orchestermusik kommt und dem Fagott im Trio eine ungewöhnlich vielseitige Rolle gibt.

Schon der Einmarsch mit „Bei mir bist Du scheen“ macht deutlich, dass musikalische Schubladen an diesem Abend wenig zu suchen haben. Klezmer trift auf die ungewöhnliche Kombination aus Klarinette, Fagott und Gitarre, danach spannt sich der Bogen über eigene Kompositionen, Ragtime und armenische Klänge bis hin zu Klassik und Rock. Dabei stecken in vielen Stücken auch persönliche Erinnerungen. Der „Glückstein Rag“ von Adax Dörsam führt zurück in die Jugend, während „Hayi Acher“ und „Lilith in Yerewan“ von Reisen nach Armenien inspiriert sind. Matthias Dörsam greift dabei auch zum Duduk und bringt mit dessen warmem, melancholischem Ton eine weitere Klangfarbe ins Programm.

Dass hier drei Brüder auf der Bühne stehen, ist auch zwischen den Stücken nicht zu überhören. Kleine Sticheleien und humorvolle Wortwechsel gehören ebenso zum Abend wie zu ihrer Musik. Musikalisch bekommt jeder Gelegenheit, seine besonderen Stärken auszuspielen. Matthias Dörsam demonstriert beim „Klarinettenwunder“ die Ausdrucksbreite seines Instruments, Adax setzt mit einem Rockmedley einen kraftvollen Kontrapunkt, und Franz-Jürgen Dörsam wiederum zeigt immer wieder, dass ein Fagott alles andere als schwerfällig klingen muss.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum