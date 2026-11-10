Einen Schritt weiter
Unter diesem Titel lädt die Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar zu digitalen Vorträgen und einem Präsenz-Workshop zur beruflichen Neuorientierung ein. Der Workshop findet am Donnerstag, 12. November, von 9.30 bis 11 Uhr in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69-71, Raum 633, statt. Die Vorträge laufen online von Montag, 23. November, bis Donnerstag, 3. Dezember. Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung ist unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/workshops möglich.