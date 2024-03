40. Finkenbach-Festival am 9. und 10. August im Odenwald

Das Line-up fürs Jubiläums-Finkenbach-Festival steht. Zum 40. Mal findet es am 9. und 10. August in Finkenbach mit Kraut-, Hard- und Progressive Rock- sowie Blues- und Weltmusik statt. Neben Bröselmaschine, Epitaph und Siena Root sind auch Lucid Void, The Hamburg Blues Band mit Special Guest Chris Farlowe, Kraan, DeWolff sowie Alex Auer & The Detroit Blackbirds dabei.