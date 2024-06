Finkenbach Festival 2024: Alles, was man wissen muss

Am 9. und 10. August 2024 findet zum 40. Mal das Finkenbach Festival, das Woodstock des Odenwalds, statt. Die Redaktion hat das Orga-Team getroffen und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wo und wann findet das Finkenbach Festival statt?

Das Finkenbach Festival steigt am Freitag und Samstag, 9. und 10. August 2024, in Finkenbach. Der kleine Ort gehört zur Gemeinde Oberzent.

Wie viele Menschen kommen da?

Die Veranstalter erwarten wieder um die 1500 Gäste.

Welche Bands treten beim Finkenbach Festival auf?

Headliner sind wieder die Krautrock-Veteranen von „Kraan“. Mit „Bröselmaschine“ und „Epitaph“ sind zum Start am Freitag ebenfalls Bands der alten Schule am Start, die die Herzen der eingefleischten Fans, die der Veranstaltung seit Jahrzehnten die Treue halten, jubeln lassen.

Foto: Thoma Wilken Das Organisations-Team des Finkenbachfestivals von links: Gerd Geschwindt, Armin Löffler, Holger Schäfer und Neil Palmer.

Bei „Siena Root“ klingt es zwar nach Rock der späten 60er- und 70er-Jahre, aber die Schweden sind deutlich jünger. Schwere Orgel, heulende Gitarren, wummernde Bässe und fettes Schlagzeug erinnern an die ganz Großen dieser goldenen Jahre des Hardrocks. Dass Griechen psychedelisch können, zeigten vor zwei Jahren bereits die „Villagers of Ioannina City“. In Gestalt von „Naxatras“ lassen es die Hellenen aufs Neue richtig rockig grooven.

Der Samstag startet mit „Lucid Void“ und „Ouzo Bazooka“, ehe bei der „Hamburg Blues Band“ eine Legende am Mikro steht: Chris Farlowe. Der englische Rhythm & Blues-Sänger ist vor allem als die Stimme der Prog-Rock-Urgesteine von „Colosseum“ bekannt, die in den vergangenen Jahren wieder auf Tour waren.

Mit Psychedelic und Bluesrock wartet das niederländische Trio „DeWolff“ im Anschluss an Kraan auf. Wenn der Sonntag schon längst angebrochen ist, schlägt die Stunde von Alex Auer. Er sorgte bereits in den vergangenen beiden Jahren für einen vielumjubelten Abschluss des Festivals. Special Guest ist Saitenkünstler Adax Dörsam. An den Keyboards: Neil Palmer, der gleichzeitig das Festival moderiert.

Wo gibt es Tickets für das Festival?

Außer in Finkenbach selbst im Backshop und im Freibad sind Tickets - auch die bei Sammlern begehrten Hardtickets - im Restaurant „Zum Achter“ in Heidelberg-Neuenheim und bei der Buchhandlung Greif in Eberbach erhältlich. Die Vorverkaufsstellen bitten um Barzahlung, damit der Verkaufspreis möglichst ungefiltert dem veranstaltenden FC Finkenbachtal zugutekommt. Der bietet die Tickets – allerdings in Online-Ausführung – auch selbst auf seiner Seite www.finkenbachfestival.de zum Verkauf an.

Wie lange gibt es das Finkenbach Festival schon?

1977 von Mani Neumeier mit seiner Band Guru Guru und der örtlichen Feuerwehr ins Leben gerufen, wuchs das Festival immer mehr. Als die Besucherzahlen die Grenze von 10.000 überschritten, drohte das kleine Dorf zu kollabieren. Deshalb wurde die Veranstaltung 1984 eingestellt, um 1988 in kleinerer Form neu aufzuleben. Seit dieser Zeit ist auch der FC Finkenbachtal mit im Boot.

Nach der zweiten Einstellung 2005 aufgrund von massiven Polizeikontrollen und dementsprechendem Rückgang der Besucherzahlen erfolgte das Revival 2008. Seitdem läuft das Event bis heute. Deshalb gibt es das Finkenbach-Festival 2024 auch bereits seit 47 Jahren, aber es findet „erst“ zum 40. Mal statt.

Wie komme ich nach Finkenbach?

Die Verkehrssituation ist in diesem Jahr etwas verzwickt. Die Macher kann aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung eigentlich wenig aus der Ruhe bringen. In diesem Jahr blicken sie allerdings mit Sorge auf die bei Finkenbach geplanten Straßenbaumaßnahmen von Hessen Mobil. Die drohen, die Planungen über den Haufen zu werfen. Von Hirschhorn aus ist die Hauptzufahrt vom Neckartal aus sowieso gesperrt.

Eigentlich war zuerst geplant, dass die direkte Zufahrt von Beerfelden kommend im August wieder frei sein würde. Doch Hessen Mobil änderte seine Planungen. Aktuell sieht es so aus, dass die Umleitung entweder über Airlenbach oder Falken-Gesäß führt – was aber heißt, dass die Verbindungsstraße dorthin nicht halbseitig als Stellplatz für Wohnmobile genutzt werden kann.

Deshalb rauchen bei den Verantwortlichen die Köpfe, wie alle Besucher mit ihren fahrbaren Untersätzen ihren Stellplatz finden. In der Zwischenzeit sucht man über die Stadtverwaltung das Gespräch mit der Straßenbaubehörde – in der Hoffnung auf eine sinnvolle Lösung, die eine Durchführung der Jubiläumsveranstaltung nicht unnötig erschwert.

Was muss ich zum Campen in Finkenbach wissen?