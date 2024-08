So war das 40. Finkenbach Festival

Herrliches Festivalwetter, bestens aufgelegte Bands, begeisterungsfähige Fans und stimmungsvolles Ambiente: Das 40. Finkenbach-Festival im Odenwald war ein großer Erfolg. An zwei Tagen wurde bis tief in die Nacht im Oberzenter Ortsteil Finkenbach gefeiert. Alte Haudegen wie die Hamburg Blues Band oder Kraan heizten die Stimmung ebenso an wie die jungen Wilden von Siena Root oder DeWolff. Finkenbach – eben auch in seiner 40. Ausführung ein Festival für alle Generationen.

Viele tolle Merchandise-Artikel

Krautrocker "Bröselmaschine" waren am Start

Klassischer Hardrock darf nicht fehlen

Das schafft im Anschluss noch mehr Siena Root. Die junge schwedische Hardrock-Formation glänzt mit druckvollem Spiel Marke 70er-Jahre. Es kommen bei den Fans selige Erinnerungen an diese Zeit mit den bekannten Namen wie Deep Purple, Uriah Heep oder Black Sabbath hoch – nur dass die jetzigen Musiker in ihren 30ern sind.

Zwei Musiker-Generationen vereint

Unbändige Energie

Von Anfang an hat die Band die begeisterten Zuschauer mit ihrer Power und unbändigen Energie im Griff. Was vor allem an Sänger und Gitarrist Pablo van de Poel liegt, der in bester Entertainer-Manier den Kontakt zum Publikum sucht, dafür auch die Bühne verlässt und mit seiner Präsenz alle sofort um den Finger wickelt. Led Zeppelin, Cream, Pink Floyd und oder wieder Deep Purple: Finkenbach taucht ganz tief ein in die goldene Zeit des Classic Rock - und zwar mit Bands, die damals die Musik-Welt beherrschten.