Deichkind tritt auf der Festwiese in Ladenburg auf

Das wird leider geil! Die Kultband Deichkind kehrt 2024 auf die Bühne zurück und verspricht ihren Fans ein unvergessliches Musikspektakel in der atemberaubenden Kulisse der Festwiese in Ladenburg. Am 16. August 2024 wird Ladenburg zum Mittelpunkt eines einzigartigen Events, das seinesgleichen sucht, schreibt der Hirschberger Konzertveranstalter DeMi Promotion in einer Pressemitteilung. Tickets sind ab sofort im WN/OZ-Ticketshop in der Bahnhofstraße 18 (gegenüber Foto Witt) oder unter im Internet erhältlich.