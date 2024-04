Die 11 besten Fotospots für Instagram in der Region

Die Mathildenhöhe in Darmstadt

Die Mathildenhöhe in Darmstadt gilt als herausragendes Beispiel für experimentelle Architektur. Im Park gibt es perfekte Fotospots. Mein persönliches Highlight im Park ist die majestätische russische Kapelle im Mittelpunkt der Höhe. Das Fotomotiv wird von einem Lilienbecken vervollständigt. Rundherum gibt es viel zu sehen. Es gibt ein Museum und den bekannten Hochzeitsturm, von dem aus man eine wunderschöne Aussicht hat. Seit Juli 2021 ist der Mathildenpark UNESCO-Welterbe.

Das Museum hat von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Hochzeitsturm hat von April bis September von Montag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, von Freitag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Insgesamt sollte man aber aufpassen, denn bei Trauungen ist der Turm nicht für Besichtigungen geöffnet. Am besten fragt man vorab telefonisch nach unter der Telefonnummer 06151 / 701 90 87. Teuer ist der Eintritt nicht, die jeweiligen Eintrittspreise und weitere Informationen findet man auf der Homepage.

Die Rosenhöhe in Darmstadt

Wer nach der Mathildenhöhe noch Zeit und Lust hat einen weiteren Park zu besichtigen, ist bei der Rosenhöhe genau richtig. Von Mai bis November blühen bis zu 10.000 Rosen in wunderschönen, verschiedenen Farben. Der Rosendom ist mein persönliches Highlight. Die Kuppel ist nur über einen kleinen Gang erreichbar, welcher mit Rosen bepflanzt ist. In diesem Park kann man das perfekte Sommerbild schießen und sich gleichzeitig über die wunderschöne Blumenpracht freuen. Der Park gilt als „Oase der Ruhe“. Wer mehr über den Park erfahren will, kann auch an einer Führung teilnehmen. Infos gibt es hier.

Der Hermannshof in Weinheim

Der idyllische Garten ist in Weinheim wahrscheinlich jedem ein Begriff. Der Schau- und Sichtungsgarten beeindruckt mit seiner Vielfalt an Blumen und natürlich auch der wunderschönen Farbenpracht. Vervollständigt wird der kleine Park im Herz von Weinheim durch einen Teich inmitten der Pflanzenvielfalt. Wer also nicht bis nach Darmstadt zur Rosenhöhe fahren möchte, um ein sommerliches Bild zu machen: Ein schöner Fotospot ist oft näher, als man denkt. Momentan hat der Park von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Jeden Sonntag gibt es eine Führung um 11 Uhr über verschiedene Themen.

Weitere Infos über Führungen und Pflanzen des Gartens gibt es hier.

Die Waldspirale in Darmstadt

In Darmstadt findet man einen weiteren Ort, an dem viele außergewöhnliche Fotos entstehen. Die Waldspirale, ein Wohnblock der besonderen Art, im nördlichen Teil der Stadt wurde Ende der 90er-Jahre nach der Idee des Künstlers und Architekten Friedensreich Hundertwasser gebaut. Diese besonders farbenfrohe und spiralförmige Architektur ist perfekt für einen kunterbunten Fleck im Instagram-Feed. Eine weitere Besonderheit dieses Hauses ist, dass kein Fenster dieses Hauses dem anderen gleicht. Auch der künstliche Fluss im Garten ist ein Highlight. Das Außengelände ist frei zugänglich.

Die zwei Burgen in Weinheim

Auch unsere prachtvolle Weinheimer Wachenburg gilt als schöner Fotospot. Der mittelalterliche Flair wird mit der atemberaubenden Aussicht über Weinheim vereint. Die schönsten Bilder entstehen in den Abendstunden, aber auch der Hof der Wachenburg ist ein besonderer Ort. Das wissen auch viele Brautpaare und so ist die Wachenburg außerdem eine bekannte Location für Hochzeiten. Seit Juli 2021 bietet der Fotospot auch ein echtes kulinarisches Erlebnis. Mein persönliches Highlight ist die wunderschöne Aussicht über Weinheim, diese zaubert einem immer ein Lächeln ins Gesicht. Die Burg erreicht man mit dem Auto, viele entscheiden sich aber auch dafür, den Weg über den Berg zu Fuß zu gehen, denn dann kann man direkt noch ein weiteres Highlight besuchen und auf der Burg Windeck ebenfalls Bilder mit einer beeindruckenden Aussicht machen. Die Ruine wird ebenso wie unsere Wachenburg oft besucht und ist bekannt, um sich - ganz romantisch - den Sonnenuntergang anzuschauen. Man kann dort gegen eine kleine Gebühr auch den Turm besichtigen. Für den Besuch empfiehlt es sich ein kleines Sitzkissen mitzunehmen und dann den Sonnenuntergang auf der breiten Mauer zu genießen. Auch die Windeck ist problemlos mit dem Auto zu erreichen. Das Außengelände der Burgruine ist frei zugänglich.

Weitere Infos zu Kulinarik und Öffnungszeiten der Wachenburg findet man hier.

Weitere Infos über Events und Öffnungszeiten der Burgruine Windeck findet man hier.

Der Königstuhl in Heidelberg

Der Königstuhl, Hausberg von Heidelberg ist 568 Meter hoch und bietet eine atemberaubende Aussicht über Heidelberg. Am Aussichtspunkt direkt am Berggasthof kann man Bilder machen, auf denen sich im Hintergrund die Rheinebene erstreckt. Man erreicht die Aussicht durch die Bergbahn, mit dem Auto oder zu Fuß. Nachdem man die Aussicht genossen hat, kann man sich im Bergasthof stärken. Der Gasthof hat von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Den Fahrplan der Bergbahn findet man hier.

Das Heidelberger Schloss

Das Heidelberger Schloss zählt zu den berühmtesten Ruinen der Welt - und ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Das Schloss thront auf dem Königstuhl über Heidelberg und ist das Wahrzeichen der Stadt. Das große Schloss hat viele schöne Ecken und eignet sich als Fotospot hervorragend. Mein Highlight: die Architektur, die man auf Bildern gut in Szene setzen kann. Man erreicht das Schloss mit dem Auto, der Bergbahn oder einfach zu Fuß. Es werden außerdem Führungen angeboten, in denen man die Innenräume besichtigen kann. Der Schlosshof, der Altan und der Fasskeller haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Kasse schließt um 17.30 Uhr. Der Schlossgarten ist tagsüber frei zugänglich.

Den Fahrplan der Bergbahn findet man hier.

Informationen zu den Führungen, zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen findet man hier.

Der Katzenbuckelsee bei Eberbach

Der Katzenbuckelsee liegt auf dem Katzenbuckel bei Waldkatzenbach. Der kleine, idyllische See ist ein ehemaliger Steinbruch. Inmitten des Waldes auf rund 550 Metern Höhe liegt der versteckte Fotospot. Es gibt einen Parkplatz in der Nähe man kann allerdings auch zu Fuß von Waldkatzenbach aus dort hinlaufen. Der See ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, ist aber trotzdem noch sehr ruhig und eher unbekannt. Ein echter Geheimtipp! Mit dem klaren See und den farbenfrohen Bäumen im Hintergrund schießt man die perfekten Bilder.

Das Schloss Auerbach

Das Schloss von Auerbach liegt in der Nähe von Bensheim und beeindruckt mit seinem mittelalterlichen Flair. Und nicht nur das: Dort werden regelmäßig besondere Rittermahle veranstaltet. Das Schloss ist der perfekte Fotospot für eine mystische oder mittelalterliche Atmosphäre. Wer dort mit einem majestätischen Outfit vor den Mauern posiert,hat ein besonderes Bild sicher. Auch die Aussicht von den Mauern herunter ist atemberaubend. Wem ein Tag nicht reicht, der kann auch übernachten, denn auf dem Schloss gibt es auch Ferienwohnungen. Wer nach dem Aufstieg eine Stärkung braucht, der wird in dem kleinen Kiosk fündig - oder eben in der Burgschenke. Es gibt einen kostenlosen Parkplatz. Man kann aber auch zur Burg wandern. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten von Kiosk und Burgschenke findet man hier.

Das Schloss Schwetzingen

Das Schloss Schwetzingen inmitten der Stadt ist ein wunderschönes, barockes Schloss. Der rose-farbene Prachtbau ist zu jeder Jahreszeit ein Highlight für den Instagram-Feed. Besonders schön ist der Garten rund um das Schloss zur Kirschblüte im Frühjahr. Doch Achtung: Das Naturschauspiel dauert nur zwei Wochen. Auch die Innenräume des Schlosses sind atemberaubend, die barocke Kunst in den Gemächern muss man gesehen haben. Es finden regelmäßige Führungen statt und das Schloss hat einen kostenpflichtigen Parkplatz. Momentan hat der Schlossgarten jeden Tag von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet und die Kasse nur bis 19.30 Uhr. Im Winter gelten abweichende Öffnungszeiten.

Informationen über die Öffnungszeiten, über Führungen und Eintrittspreise findet man hier.