Veranstaltung

Hemsbach: Anwalt Stephan Lucas spricht in der Kulturbühne „Max“ über reale Fälle

Was muss geschehen, dass Menschen zu Tätern oder Opfern werden? Anwalt Stephan Lucas spricht in der Kulturbühne "Max" über reale Fälle, die er verhandelt hat. Wo es Tickets gibt und was die Gäste erwartet.