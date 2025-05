True Crime in Hemsbach: „Jeder kann zum Mörder werden“

Hemsbach. True Crime ist in. True Crime ist allerdings nicht neu. Der Vorläufer heißt „Aktenzeichen XY“. Einen anderen Weg, Kriminalfälle aufzuarbeiten, hat Stephan Lucas gewählt. Seit 25 Jahren ist der gebürtige Frankfurter als Strafverteidiger tätig, seit vielen Jahren ist er als Staatsanwalts-Darsteller in Gerichtsserien à la „Richter Alexander Hold“ im Fernsehen zu sehen. Am vergangenen Sonntagabend erlebt das Publikum ihn live in der Kulturbühne „Max“ in Hemsbach – und taucht mit ihm zusammen ein in wahre Verbrechen, in die böse Seite des Menschseins.