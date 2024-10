Frankfurter Kriminalmuseum zeigt spektakuläre Fälle

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Kriminalmuseum will seine Besucher auch für die Tätigkeit der Polizei sensibilisieren. «Wir versuchen, die Arbeit der Polizei darzustellen, transparent zu machen und dafür vielleicht auch ein bisschen Verständnis zu bekommen», sagt Leiterin Anja Lange. Gerade in der heutigen Zeit, wo Rettungskräfte, Polizei oder Feuerwehr immer wieder angepöbelt oder respektlos behandelt würden, sei das wichtig. Und: Die Krimis im Fernsehen gingen an der tatsächlichen Arbeit der Polizei oftmals vorbei. «Da wird vieles gezeigt, was nicht der Realität entspricht», sagt die 56 Jahre alte Beamtin.