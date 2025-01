Holiday On Ice kommt mit neuem Programm und für sieben Termine in die SAP Arena

Mit der Show „Horizons“ beginnt in diesem Jahr ein neues Kapitel von Holiday On Ice, der erfolgreichsten Eis-Show der Welt. Nach dem 80-jährigen Bestehen folgt nun der nächste Höhepunkt. Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ packt Horizons das Publikum mit der Energie, der Bewegung und dem Sound einer pulsierenden Großstadt. Vom 30. Januar bis 2. Februar gastiert die Formation für insgesamt sieben Aufführungen in der SAP Arena in Mannheim.