Mannheim: Frau auf SAP-Arena-Parkplatz angefahren und verletzt liegen gelassen

Mannheim. Eine 57-Jährige ist auf dem Parkplatz der SAP Arena in Mannheim von einem unbekannten Ford-Fahrer angefahren und leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter. Wie die Polizei berichtet, wollte die 57-Jährige nach einer Veranstaltung am Montagabend auf dem Parkplatz P1 an der Arena eine Autofahrerin beim Ausparken unterstützen und bat den Fahrer des Ford S-Max mit Karlsruher Nummernschild daher kurz anzuhalten. Der Unbekannte ignorierte diese Bitte, fuhr weiter und erfasste die Frau dabei. Die 57-Jährige verletzte sich leicht an Oberschenkel und Knie.