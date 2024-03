In Aschbach fliegen wieder die Ostereier

Nachdem im vergangenen Jahr 32 Teams am Ostereierweitwerfen teilnahmen und damit ein neuer Rekord aufgestellt wurde, freuen sich die Verantwortlichen des TSV Aschbach auf die Neuauflage am kommenden Ostersonntag. Sie hoffen auf eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahl, denn in den zurückliegenden Jahren erfreute sich die „Ostereiergaudi“ immer größerer Beliebtheit.

Gaudi und Wettkampf

Das Ostereierweitwerfen vereinigt in gekonnter Weise Gaudi und sportlichen Wettkampf. Die Zuschauer dürfen sich auf kuriose Bilder und große Weiten freuen. Das Besondere und Lustige beim Aschbacher Ostereierwerfen ist, dass mit rohen Eiern geworfen wird. Hierbei werden nur Eier verwendet, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Beim Edeka-Markt Schmitt in Wald-Michelbach werden diese momentan schon gesammelt. Am Ostersonntag, 31. März, ab 14 Uhr ist auf dem Sportgelände des TSV Aschbach dann wieder ein großes Spektakel angesagt. Die Anmeldung der einzelnen Teilnehmer ist ab 13 Uhr in der Sportlerklause möglich.