Freizeit

Hier ist an den Osterfeiertagen im Odenwald was los

Wer an Ostern noch nichts vorhat, sollte sich unbedingt diese Veranstaltungen im Odenwald merken – von kurios wie das Ostereierweitwerfen in Aschbach über originell wie der interaktive Osterspaziergang über die Tromm bis hin zu traditionell wie das Ostereierschießen in Fürth und Trösel.