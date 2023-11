Mannheim

"Jim Knopf"-Musical kommt in den Palazzo-Spiegelpalast

Die Welt von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer wird in Mannheim zum Leben erweckt. Mit der Premiere des ersten Mannheimer Kindermusicals im Palazzo-Spiegelpalast am 10. Dezember, soll eine neue Weihnachtstradition in der Rhein-Neckar-Region begründet werden.