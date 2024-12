Die Top-Ausflugsziele fürs Wochenende

Wochenendtipps für Familien

Nikolausmarkt, Lego-Ausstellung, Kindermusical: Am Wochenende ist viel los in Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald. Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört natürlich dazu.