Kerwe in Weinheim, Zeitreise in Mannheim, Wildkatzen im Wald

Sommerzeit ist Kerwezeit. Und wer nicht verreist ist, der kann sich auf einer der zahlreichen Veranstaltungen in der Region bestens unterhalten. Die größte Kerwe ist natürlich die in Weinheim, sie startet am 09. August. Abkühlung gefällig? Eine Übersicht über die Badeseen und Freibäder der Region gibt es hier. Und wer auf der Suche nach Wandertipps für die ganze Familie ist, wird hier sicher fündig.

Weinheim: Kerwe

Riesenrad, Kerwerutsche, Zuckerwatte: Das größte Altstadtfest an der Bergstraße findet vom 9. bis 11. August 2024 statt und lockt jedes Jahr auch viele Familien nach Weinheim. Ein Höhepunkt für Kinder ist die "Gerberbach-Regatta" mit selbstgebastelten Schiffen (Anmeldung nicht erforderlich) am Montag ab 15 Uhr. Das ganze Kerwe-Programm gibt es hier.

Foto: Kathrin Oeldorf Welches dieser schnittigen Boote wohl gewinnt?

Weinheim: Familiengruppe beim Alpenverein

Am Sonntag ist die Familiengruppe ab 14 Uhr auf dem Gelände. Familien können für ihr Gruppentreffen den Bereich des Spielplatzes und rund um die Hütte bzw. unter dem Vordach sowie die Boulderhalle nutzen. Turm sind ab 14 Uhr die Toproperouten (Linie 1-4, Spielplatzseite) bevorzugt für die Familiengruppe reserviert, können aber nach Absprache mit den Familien auch von anderen Besuchern genutzt werden. Geöffnet ist die Kletterei ab 10 Ihr. Birkenauer Talstraße 99, 69469 Weinheim

Foto: Kathrin Oeldorf Kinder bis 14 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen klettern. Und natürlich ist zu den offiziellen Kletterzeiten immer ein Profi vom Kletterzentrum vor Ort.

Mannheim: Zeitreise in den Reiss-Engelhorn-Museen

Die Reiss-Engelhorn-Museen laden im August zu einer spannenden Zeitreise ein. Bei Workshops geht es durch unterschiedliche Epochen. Kinder erkunden eine steinzeitliche Höhle, statten dem Pharao im Alten Ägypten einen Besuch ab, entdecken die antike Götterwelt und begegnen Kriegern aus dem frühen Mittelalter. Im Anschluss werden sie selbst kreativ und gestalten Höhlenmalereien mit authentischen Werkzeugen wie in der Steinzeit, ein Türschild in Hieroglyphenschrift und ein römisches Mosaik. Die Workshops richten sich an unterschiedliche Altersgruppen. Eine Buchung unter https://shop.rem-mannheim.de ist erforderlich. Aber auch außerhalb der Workshops laden die Ausstellungen im Museum Weltkulturen D5 zum Abenteuer ein. In der Ägypten-Ausstellung geht es an den Nil und in der Schau „Versunkene Geschichte“ lernen Kinder und Erwachsene spielerisch mehr über den Alltag unserer Vorfahren. Mitmach-Stationen und aufwändige Inszenierungen sorgen für ein interaktives Erlebnis. Reiss-Engelhorn-Museen, Museum Weltkulturen D5, 68159 Mannheim

Foto: Maria Schumann / REM Mannheim Welche Abenteuer warten in der Steinzeithöhle?

Hegehof: Märchenzelt am Maislabyrinth

Am Samstag, 15 Uhr, lädt der Hegehof zur "zauberhaften Märchenstunde mit Märchenmuhme Hannah & Erzähl-Musen e.V.," (für Kinder ab ca. 4 Jahren geeignet) ins Märchenzelt. Lebendig, frei und stimmungsvoll erzählt „Märchenmuhme Hannah“(Annette Ehleben) Märchen und Mythen aus aller Welt. Das Generationen verbindende Erlebnis wird von live gespielter Musik von -wechselweise- „Klangkauz Manu“, „Fiedelfee Sophie“, „Goldkehlchen Jule“ und Mr. Brummbass Brown begleitet. Eintritt 5.- Euro Hegehof, Neuzeilsheim 19, 68526 Ladenburg

Heidelberg: Familienzeit auf dem Heidelberger

Sommer, Sonne, schulfrei - wohin mit all der Freizeit? Das Schloss Heidelberg bietet in den kommenden Wochen dienstags, donnerstags und sonntags besondere Rundgänge für Kinder und Familien an. Für alle Sonderführungen ist eine Anmeldung unter 06221/65 88 80 oder per E-Mail an service@schloss-heidelberg.com erforderlich. Schlosshof 1, 69117 Heidelberg

Foto: Canva Design Nicht nur nachts einen Ausflug wert: die Schlossruine Heidelberg.

Fluchtplan oder Diebstahl?

Ein besonderer Höhepunkt der Sommerferien ist „Locked Castle“. Am Sonntag, 11. August, heißt es um 15 Uhr „Knackt das Schloss“. Familien mit Kindern ab acht Jahren stehen vor einer kniffeligen Aufgabe: Denn ein seltenes Kunstobjekt wurde aus dem Schloss entfernt – und Besucher des Rundgangs werden verdächtigt. Da heißt es: Die Beine in die Hand nehmen und nichts wie raus hier! Auf der Flucht helfen ihnen Unterlagen, auf denen geheime Winkel und Durchschlupfe verzeichnet sind. Um zu entkommen, müssen die Rätsel – wie bei einem Escape-Spiel – gelöst werden.

Ab aufs Wasser

Ab aufs Brett! Windsurfing und Stand-Up-Paddling, kurz SUP, sind im Rhein-Neckar-Kreis gut etabliert. Wer eine der beiden Sportarten ausprobieren möchte, kann am St. Leoner See Kurse sowohl für Windsurfing als auch für SUP buchen; sogar SUP-Yoga wird hier angeboten. Mehr Infos: www.surfsupcenter.de. Die SUP-Station am Kollersee in Brühl ist wetter- und nachfragebedingt geöffnet, Voranmeldung nötig. Persönliches Training, Touren und Gruppenevents auf Anfrage. Mehr Infos: www.soulsurfin.de.

Foto: Canva Design Ab ans Wasser und aufs Brett!

Hessische Wälder: Auf den Spuren der Europäischen Wildkatze

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Hessen lädt Daheimgebliebene ein, in den Sommerferien einem echten Schatz in hessischen Wäldern auf die Spur zu kommen: der Europäischen Wildkatze. „Wildkatzen sind echte Ureinwohner in Deutschland, aber zu sehen bekommt man die scheuen Tiere in der Natur nur mit viel Glück", so Susanne Steib, Wildkatzen-Projektmanagerin. „Auf dem Wildkatzen-Walderlebnispfad im Taunus kann man ihnen trotzdem nahe kommen: auf einer etwa sieben Kilometer langen Wegstrecke gibt es an zehn Stationen zur wilden Samtpfote viel zu erfahren und zu erleben.“

Die Themen rund um Wildkatze und Waldverbund sind dabei anschaulich und kindgerecht dargestellt. Aber auch Erwachsene können hier eine Menge lernen. Interaktive Stationen wie der Barfußpfad garantieren Abwechslung und der herrliche Ausblick vom Wintersteinturm entschädigt für den vorangegangenen Aufstieg über abwechslungsreiche Waldpfade.