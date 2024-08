Musik und Tanz in Hirschhorn vereint

Ein außergewöhnliches Erlebnis erwartet die Besucher der Klosterkirche Hirschhorn: Mit dem AusKlang-Konzert „Scheinbar wie aus heiterem Himmel entstehen Klang- und Bewegungsräume: out of the blue“ am Mittwoch, 21. August, verschmelzen Musik, Tanz und Bewegung zu einer faszinierenden Performance.

Das Duo „Zwei.“, bestehend aus Harfenistin Maren Ferber und Tänzerin Franzi Sylke Neuffer, nutzt den sakralen Raum, um Klang und Bewegung auf eine einzigartige Weise miteinander zu verbinden.

Die Veranstaltung findet um 20.44 Uhr in der Klosterkirche Hirschhorn statt. Einlass ist ab 20.15 Uhr. Konzertpate des Abends ist die Neckartal-Apotheke in Eberbach und Neckarsteinach.

Kirche wird integraler Bestandteil

Die Klosterkirche selbst wird dabei zum integralen Bestandteil der Aufführung. Der Tanz, der in dieser Umgebung eine besondere Wirkung entfaltet, wird durch die zarten Klänge der Harfe untermalt.

Das Spiel von Ferber, die Harfe und Elementare Musikpädagogik an der Musikhochschule Mannheim studiert hat, spricht den Menschen in seiner Gesamtheit von Körper, Intellekt und Emotionen an. Daneben ist sie eine gefragte Solokünstlerin und tritt in diversen kammermusikalischen Besetzungen auf.

Expertin für zeitgenössischen Tanz

Die tänzerische Interpretation von Neuffer, die ihre Ausbildung im klassischen Ballett und zeitgenössischen Tanz in Mannheim, München und New York absolvierte, ergänzt die musikalische Darbietung perfekt. Heute arbeitet sie als Pädagogin und Choreografin im Bereich des zeitgenössischen Tanzes an verschiedenen Akademien und Schulen.

„Als Duo zeigen die beiden Künstlerinnen, dass Musik, Tanz und Bewegung in der Klosterkirche um eine zusätzliche Facette bereichert wird, die das Publikum in einen besonderen Bann ziehen kann“, schreiben die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung.