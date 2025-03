Nachts durch die Stadt - Neue Erlebnisführungen in Heidelberg 

Heidelberg. Stündlich hallte der Nachtwächterruf durch die Gassen der einstigen kurfürstlichen Residenzstadt am Ufer des Neckars. Nun erklingt er erneut während der Rundgänge des Heidelberger Nachtwächters. Spannend erzählt er von den Erlebnissen in den nächtlichen Gassen von Heidelberg, von der reichen Geschichte der Stadt, den Straßen und Plätzen, den berühmtesten Persönlichkeiten und die amüsantesten Anekdoten. Oder wie wäre es, gemeinsam mit der Henkerstochter die dunklen Seiten der Heidelberger Geschichte zu entdecken? Grausige Geschichten, spannende Sagen und Legenden entführen in das Heidelberg der Hexen und Henker. Die Kostümführungen entfesseln den Zauber vergangener Zeiten und entführen Sie in die Geschichte der romantischen Stadt an Neckar.