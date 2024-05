Urlaub in Kroatien gefällig? Dafür muss man nicht mehr ins Flugzeug steigen, denn Kroatien gibt es jetzt auch in Baden-Württemberg. Mit der Eröffnung des neuen Coasters öffnet auch der neue Themenbereich im Europapark Rust Tür und Tor. Mit Spannung haben Achterbahnfans aus der ganzen Welt die Eröffnung der 14. Achterbahn in dem bekannten Freizeitpark bei Freiburg erwartet. Jetzt ist es endlich so weit. Auch WNOZ hat sich in den Kurzurlaub nach Kroatien begeben, wir haben die neue Achterbahn getestet.