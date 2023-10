Olaf Bossi gastiert im Hemsbacher Max

Das Leben könnte so einfach sein. Übersichtlich, glücklich und entspannt! Das zumindest ist das Versprechen der Minimalismus- und Ausmist-Ratgeber. Und vermutlich haben die auch recht. Aber wie kommt man jetzt als kreativer Chaot ins gelobte Land des einfachen Glücks? Der Ordnung? Diese schwierigen Fragen hat sich auch Olaf Bossi vor einigen Jahren gestellt. Jetzt kommt er mit Antworten am Sonntag, 22. Oktober, in die Kulturbühne Max.