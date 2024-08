Sommerfest der Weinheimer Segelflieger: Die Blechbixx ist startklar

Eigentlich rauscht die Pilatus B4 bei einem Kunstflug erst in die Tiefe, wenn sie von einem Schleppflugzeug auf 1200 Meter hochgezogen wurde. Für eine Vorstellung des 1974 erbauten Segelflugzeugs, das im Weinheimer Luftsportverein (LSV) liebevoll als „Blechbixx“ bezeichnet wird, lassen es seine Pilotin Nicole Allendorf-Ostwald und Segelflugreferent Oliver Welker in der Halle mit einem elektrischen Lift sanft vom Hallendach auf den Boden. Am Abend des 7. September wird der Flieger bei seinem Dämmerungskunstflug als eine der Hauptattraktionen des zweitägigen LSV-Sommerfestes von Hunderten Zuschauern am Boden wieder bestaunt.