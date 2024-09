Weinheim hebt ab beim Sommerfest des Luftsportvereins

Da stockt den Zuschauern der Atem: Als sich Uwe Schreyer mit seiner Pitts in den Himmel schraubt, der rote Doppeldecker kurz wie schwerelos in der Luft steht, um dann umso rasanter in die Tiefe zu trudeln, sind alle Augen nach oben gerichtet. Wie ein Pfeil saust er vorbei, kopfüber in nur 100 Metern Höhe. Dem Schweif eines Kometen gleich zieht sich der Nebel des Paraffinöls – zum Showeffekt ausgeschüttet. Jubel brandet bei der Landung auf für diese Leistung, die an diesem Wochenende nicht die einzige atemberaubende bleiben wird.