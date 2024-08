Der Luftsportverein Weinheim lädt am Samstag, 7. September, von 12 Uhr bis zum Sonnenuntergang, und am Sonntag, 8. September, ab 10 Uhr (Weißwurstfrühstück mit Blasmusik) bis zum Abend zu seinem Sommerfest auf den Flugplatz in der Altau ein.