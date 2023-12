Noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es in diesem Jahr mit etwas Selbstgemachtem? Kurse und Workshops, in denen die Teilnehmenden lernen, Dekoration oder Schmuck selbst herzustellen, gibt es mittlerweile einige - auch in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region. Wir haben acht DIY-Workshops zusammengestellt, deren Ergebnisse sich gut zu Weihnachten verschenken lassen.