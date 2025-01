Weinheim: Wie sieht es nach Weihnachten in den Tierheimen aus?

Weinheim/Region. Die Tierheime im Odenwald und an der Bergstraße beginnen das neue Jahr so, wie sie das Alte verlassen haben – mit vollen Zwingern und noch volleren Zimmern. Auch in diesem Jahr werden sie wieder alles geben, um ihren Schützlingen ein liebevolles Zuhause zu vermitteln. WNOZ hat nachgefragt und wollte wissen, wie sie die Zeit der Feiertage und den Start in das neue Jahr erlebt haben.