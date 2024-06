Weinheim, Odenwald, Metropolregion: Ausflugstipps für Familien

Region: Das U-Boot U17 ist auf dem Weg von Speyer nach Sinsheim

Seit Mai 2023 reist das aussortierte U-Boot U17 über Wasser und Land von Kiel nach Speyer. Tausende verfolgen die Tour. Jetzt steht die finale Etappe an, ein echtes Erlebnis für kleine und große Zuschauer. Los geht es am Sonntag, 30. Juni in Speyer. Am 5. Juli wird U17 Mannheim passieren, am 6. Juli Heidelberg. In Eberbach wird es am 8. Juli anlegen und dort die Nacht verbringen. Am Dienstag, 9. Juli, führt die letzte Etappe von U17 dann auf dem Wasser von Eberbach nach Haßmersheim, wo U17 am Samstag, 13. Juli, endgültig an Land geht.

Drehung des U-Boots U17 live erleben

Mit dem Stopp in Eberbach bietet sich eine Gelegenheit, dieses Spektakel inklusive der Drehung des U-Boots live zu erleben (14 bis 23 Uhr). Am Neckarufer erwartet die Besucher neben Strandfeeling auch Live-Musik, Essens- und Getränkestände. Entlang der Strecke dürften wieder Tausende Menschen aus der Region den Transport begleiten. Die ganze Route gibt es: hier.

Bei Speyer wurde U17 über Land transportiert. Zur Freude der zahlreichen U-Boot-Fans. Foto: Technik Museen Sinsheim Speyer

Heidelberg: Gassen-Galerie

Am Samstag, 29. Juni, findet zum ersten Mal in der Heidelberger Innenstadt das Projekt "Gassen-Galerie" von 11 bis 18 Uhr statt. 20 lokale Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich an der Aktion. Die bunten Lampions in den Straßen und Gassen weisen den Besuchern den Weg, jede Gasse hat sich für eine andere Lampion-Farbe entschieden. Viele Geschäfte bieten neben der Kunstausstellung auch kleine Aktionen, Kuchen, Waffeln, Getränke oder Live-Musik an. Auf dem Friedrich-Ebert-Platz können sich die Besucher mit Farbe oder Spraydosen ausprobieren und Künstlern zuschauen. Ab 17 Uhr wird der Ebert-Platz mit Streetart und Streetfood zum Festplatz – inklusive bunter Mitmachangebote für Kinder. Hier können die Kleinsten malen, es gibt Hüpfspiele und Seifenblasenzauberei.

Die Lampions weisen den Weg zu den Gassen-Galerien. Foto: Caspar J. Wolf

Ludwigshafen: Rheinuferfest am Platz der Deutschen Einheit

Vom 28. bis 29. Juni findet das Rheinuferfest am Platz der Deutschen Einheit in Ludwigshafen statt. Auch für Kinder ist wieder viel Programm dabei. Zum Beispiel die Maskottchenparade am Sonntag mit Benjamin Blümchen, Biene Maja und Super Mario. Das Kids-Areal direkt neben der Street-Food Meile am Rheinufer präsentiert am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr eine Spielstraße mit verschiedenen Spiel- und Mitmach-Möglichkeiten sowie Kinderschminken und Glitzertattoos und - für Sportliche - der Bungee Run.

Mannheim: Festival "Monnem Bike"

BMX-Shows, Workshops zum Mitmachen, kostenlose Radchecks, Bühnenprogramm mit Live-Musik: Am kommenden Samstag, 29. Juni, 11 bis 22 Uhr, lädt die sechste Auflage des "Monnem Bike"-Festivals in die Innenstadt. Ein Teil der City wird zur Spiel- und Spaßfläche: Die verlängerte Jungbuschstraße wird wieder zum „Spielraum Stadt“ der Bereich zwischen G3/H3 und G7/H7 wird zur Spiel- und Spaßfläche. Im Mittelpunkt des Festivals steht natürlich das Fahrrad, das vor über 200 Jahren in Mannheim erfunden wurde. Mehr als 50 Mitwirkende bieten ein spannendes Programm an verschiedenen "Show Points" und über 30 Mitmach- und Infoständen.

Weinheim: Nordstadtfest

Das Nordstadtfest lädt am Samstag, 29. Juni, 15 Uhr bis 22 Uhr, mit einem Bühnenprogramm, Erlebnisstände der Vereine und dem schon traditionellen Flohmarkt mit über 80 Ständen in die Weinheimer Nordstadt (Hopfenstraße, Amendparkplatz) ein. Das DRK Weinheim wird mit einem Infozelt und einem Sanitätszelt vor Ort sein und auch die Jugendfeuerwehr wird einen Löschzug auffahren lassen.

Unser Archivbild zeigt das Nordstadtfest im Jahr 2019. Foto: Philipp Reimer

Weinheim: Kinderchor Nationaltheater Mannheim gibt Benefizkonzert

Konzert des Kinderchors am 29. Juni um 18 Uhr in der St. Laurentius Kirche in Weinheim. Unter der musikalischen Leitung von Anke-Christine Kober werden am 130 Kinder auf der Bühne stehen und mit Peter Pan ins Glück fliegen oder nach dem ‚Wächter auf dem Türmlein schauen‘. Am Ende locken der Jugendchor und die Jungen Männerstimmen mit ‚Over the rainbow‘ zum großen ‚Hallelujah‘. Eine vorherige Anmeldung zum Konzert ist nicht erforderlich.

Foto: Christian Kleiner Das Konzert findet zugunsten des Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße statt.

Weinheim: Familien-Fest im Schlosspark

Mitmachprojekte für Kinder und Erwachsene am 29. und 30. Juni, jeweils von 10 bis 16 Uhr, im Weinheimer Schlosspark: MitarbeiterInnen und KünstlerInnen der GUB werden naturwissenschaftlich Experimentieren und künstlerisch mit Naturmaterialien arbeiten. Es werden viele Projekte zum Mitmachen vorgestellt, zum Beispiel das Arbeiten mit Erdfarben, Filzen, Malprojekte mit Spiegeln. Auch das Forschen mit Magneten, Solarmaterialien, Luft, Wasser und Raketenstarts werden auf der Schlossparkwiese stattfinden. Für die kleinen Forscher gibt es kleine Überraschungen zum Mitnehmen, wie Pipetten, damit auch Zuhause weiter geforscht werden kann.

Die Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V. feiert am Wochenende ein Familienfest im Schlosspark. Foto: GUB

Neckargemünd: Ausflug zur Bergfeste Dilsberg

Die mächtige, hochmittelalterliche Bergfeste Dilsberg ist immer wieder einen Ausflug wert. In der malerischen Umgebung des Neckartals und im Dorf gibt es viel zu entdecken. Doch auch im Innern der Burg gibt es viel zu erforschen. Zum Beispiel den geheimnisvollen Brunnenstollen. Nachdem die Fledermäuse Ende April ihr Winterquartier Stollen verlassen hatten, konnten endlich die Reparaturarbeiten der defekten Stollenbeleuchtung abgeschlossen werden. Der spannende unterirdische Gang, der knapp 80 Meter in den Berg hineinführt, kann ab sofort wieder von großen und kleinen Besuchern erkundet werden. Der Brunnenstollen kann sowohl selbstständig (der Stollenschlüssel ist gegen Zahlung des Eintrittsgelds und Hinterlegung eines Pfands an der Burgkasse erhältlich) als auch im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Im 17. Jahrhundert bauten die Kurfürsten von der Pfalz die Burgfeste Dilsberg zu einer Garnison aus. Zeitweise waren hier über einhundert Soldaten stationiert. So viele Menschen brauchten natürlich frisches Wasser und dafür reichte der eine mittelalterliche Brunnen nicht aus. Zwischen 1650 und 1680 hob man den Brunnen - ganz ohne technische Gerätschaften - auf 46 Meter aus. Um die Bergleute bei ihrer wichtigen Arbeit zu schützen, legte man zudem einen Stollen an. Nach dem Brunnenbau wurde der Stollen zugeschüttet, aber nie ganz vergessen. Sagen und Geschichten erzählten von einem unterirdischen, geheimnisvollen Geheimgang und inspirierten sogar den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain zu einer Erzählung. Diese wiederum faszinierten den Deutsch-Amerikaner Fritz von Briesen so sehr, dass er um 1900 aus New York zum Dilsberg reiste, um diesen „sagenhaften“ Stollen zu finden. Tatsächlich entdeckte er den unterirdischen Gang. 1926 wurden Brunnen und Stollen freigelegt.

Bereits Ende Mai wurden die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Treppenturm und der Burgmauer abgeschlossen, sodass die Burg Dilsberg nach fünf Jahren wieder von ihrem Gerüst befreit ist. Seit der neue Brückensteg eingesetzt wurde, ist ein Besuch der 16 Meter hohen Mantelmauer, die einen weiten Blick über Neckartal und Kraichgau bietet, wieder vom Treppenturm aus möglich. Und nicht nur das, auch die Aussichtsplattform ganz oben auf dem Treppenturm, die 15 Jahre für Besucherinnen und Besucher gesperrt gewesen war, ist endlich wieder begehbar!

Öffentliche Führungen finden von Mai bis September an allen Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist im Burginnenhof, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: Stadt Neckargemünd Abenteuer unter der Erde: Der sagenumwobene Brunnenschacht ist für Besucher weider freigegeben.

Kartenverlosung: Dinosaurier-Ausstellung in Viernheim

Noch bis zum 07. Juli sind die Giganten der Urzeit zu Gast in Viernheim. Auf einer Ausstellungsfläche von bis zu 5.000 Quadratmetern kann man über 50 verschiedenen Dinosauriern begegnen, die bis vor rund 250 Millionen Jahren auf der Welt gelebt haben. Nebenbei erfahren die großen und kleinen Dino-Fans viel Wissenswerte über die Urgiganten und die Geschichte ihrer Entdeckung. Im Ausgrabungscamp können kleine Forscher mach Fossilien graben. Geöffnet ist die Ausstellung von Mittwoch bis Freitag, 14 bis 19 Uhr, Sa & So 11 bis 18 Uhr (Mo & Di geschlossen), Parkplatz Rhein-Neckar-Zentrum, Robert-Schumann-Straße, Viernheim).