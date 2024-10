Weinheimer Kneipenfestival Nightgroove - alle Infos, alle Bands

Wenn man in der Weinheimer Innenstadt von einer Kneipe zur nächsten bummelt, auf dem Marktplatz Feuertonnen brennen und man in jedem Lokal auf feine Musik trifft, dann ist wieder Nightgroove. Am Samstag, 16. November, ab 19 Uhr werden in den Bars, Lokalen, Pubs und Restaurants 22 Live-Bands und DJs für Groove und Unterhaltung sorgen. "Weinheimer Kneipenwandertag" nennt es der Veranstalter liebevoll. Und - wer hätte es gedacht - es ist bereits die 19. Auflage in Weinheim.