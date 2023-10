Das wird ein ganz besonderer Gig, für den Michael Wiegand, der Chef des Weinheimer Musikclubs Café Central da gesorgt hat: Am Donnerstag, 2. November, tritt die Rockband The Brew im Café Central in Weinheim auf. Als Vorband sind The Paraberries gebucht. Die Band wurde 2018 gegründet und besteht aus Sänger Dominik Maciejewski, Gitarrist Marvin Rick, Schlagzeuger David Matuschek und Bassist Lars Hördt. Besonders bemerkenswert ist, dass Gitarrist Marvin Rick bereits im Alter von 12 Jahren ein Fan von The Brew war und deren Musik seinen heutigen Spielstil prägte. Michael Wiegand, der Chef des Café Central, konnte die Musiker und das Management von The Brew davon überzeugen, diese talentierte junge Rock- und Bluesrock Band als "Special Guest" spielen zu lassen.

Was man sonst noch wissen muss? Das Konzert beginnt um 20 Uhr, wobei der Einlass bereits um 19 Uhr gewährt wird. Der Eintritt kostet 28 Euro. Dieser Auftritt ist Teil der "Best Of - Back To Live"-Europa-Tour von The Brew, die nach ihrer erfolgreichen "10 Years A Million Dead Stars Anniversary 2022" Tour stattfindet.