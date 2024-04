Weinheimer Woche: Von Kochshow bis Stepptanz

Für Messeleiter Dieter Link und sein Team hat die Weinheimer Woche gewissermaßen schon begonnen. Denn seit Dienstag läuft der Aufbau. Die ersten drei Messehallen und das Festzelt stehen bereits. „Das wird ein tolles Ambiente für unser Rahmenprogramm“, ist der Messeleiter überzeugt. Neben der "Mountain Crew" am Freitag gibt es jetzt auch am Samstag ein Livekonzert mit der Band "The Alien Brainsuckers".

Aber vor allem freut sich Link über das vielfältige Angebot von rund 120 Ausstellern, die vom 19. bis 21. April – bei freiem Eintritt – ihre Produkte und Dienstleistungen am Sepp-Herberger-Stadion in der Waidallee in Weinheim präsentieren werden.

Wo können Besucher parken?

Kostenlose Parkplätze stehen in Laufentfernung am Strandbad Waidsee zur Verfügung.

Was erwartet die Besucher tagsüber im Rahmenprogramm?

Die Weinheimer Woche hat an den drei Messetagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Festzelt findet am Freitag, 19. April, um 11 Uhr die offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Manuel Just, Landrat Stefan Dallinger und dem Vorsitzenden des Gewerbevereins Weinheim, Roland Müller, statt.

Foto: Philipp Reimer Janos Flick und Thomas Kaiser, die Gastronomen der Wachenburg, präsentieren am Freitag und Samstag eine Kochshow auf der Bühne im Festzelt.

Um 14.45 Uhr präsentieren Thomas Kaiser und Janos Flick, die Gastronomen der Wachenburg, ihre erste Kochshow auf der großen Bühne. Als Assistent steht OB Just am Herd und lässt sich zeigen, wie man Kabeljau in Chorizobutter mit Spargel und Ziegenkäserisotto zubereitet. Die Zuschauer können die Details auf der LED-Wand mitverfolgen und dürfen mit etwas Glück das Ergebnis auch selbst probieren.

Am Samstag, 20. April, bestreitet der AC 1892 Weinheim ab 10.30 Uhr das Rahmenprogramm mit den „Fusion Artists“ und den „Desert Roses“, ehe ab 12.30 Uhr „Kaiser & Flick“ Pulpo in weißer Schokolade zubereiten; als Gastkoch mit dabei ist dann Alexander Skrobuszynski, der Chef der Stadtwerke. Um 13.30 und 15.45 Uhr hat Emis Dance Academy ihre Auftritte, während um 15 Uhr die dritte Kochshow der Wachenburg-Gastronomen geplant ist.

Foto: Hardy Soedradjat Die Penguin Tappers stehen am Sonntag auf der Bühne im Festzelt (Archivbild).

Am Sonntag, 21. April, beginnt um 10.30 Uhr der Weißwurst-Frühschoppen im Festzelt, den der Musikverein Gorxheimertal begleitet. Um 13.45 Uhr zeigen dann die Penguin Tappers aus Hemsbach, dass sie Stepptanz in Perfektion beherrschen. Zwei Kochshows sind ebenfalls geplant, und zwar mit Juan Salazar vom Café Florian, der um 14.30 Uhr zunächst spanische Thunfisch- und Serranoschinkenkroketten und um 16.30 Uhr eine klassische Paella Valencia zubereiten wird; assistiert von Bürgermeister Andreas Buske.

Was wird abends im Festzelt geboten?

Foto: PG Studios Die "Mountain Crew" hat ihren Auftritt am Freitagabend.

Am Freitagabend wird – wie berichtet – ab 19.30 Uhr die österreichische Band „Mountain Crew“ auf der Festzeltbühne stehen. Nach Angaben des Veranstalters gibt es nur noch wenige Tickets im Vorverkauf.

Foto: Marco Schilling „The Alien Brainsuckers“ sind ein Garant für gute Stimmung. Am Samstag, 20. April, stehen sie bei der Weinheimer Woche auf der Festzeltbühne.

Am Samstagabend werden dann „The Alien Brainsuckers“ ab 19.30 Uhr mit Rock- und Popsongs aus den 70er- und 80er-Jahren für Partystimmung sorgen. Es ist der Auftakt ihrer Abschiedstournee – nach 20 gemeinsamen Jahren auf der Bühne.

Wo gibt es Tickets für die Abendveranstaltungen?