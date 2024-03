Weltklasse-Acts beim Open Air Sommer Heidelberg

Der Open Air Sommer Heidelberg steht vor der Tür und verspricht, die Stadt in ein pulsierendes Musikzentrum zu verwandeln. Mit einem Line-up, das von der lokalen Künstlerin Lari Luke bis hin zu internationalen Stars wie Topic, Klingande und Bennett reicht, ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. Juli, im Heidelgarten, Tiergarten Straße 13, satt.

Lari Luke, die in Heidelberg lebt und ihre kreative Energie aus der malerischen Umgebung schöpft, präsentiert einen einzigartigen Stil, der von energiegeladenem Bass House bis hin zu Techno und großen Pop-Momenten reicht.

Lob von Produzent Diplo

Als Musikerin und gefragte Remixerin hat sie mit Tracks wie „Out Of This Town“ und „On Top Of The World“ Millionen von Klicks auf Streaming-Plattformen erhalten. Ihr Talent wurde sogar von DJ und Produzent Diplo in seiner Radioshow anerkannt.

Topic ist ebenfalls für seine weltweiten Hits und einen emotionalen Tanzsound bekannt. Der deutsch-kroatische Künstler hat im Jahr 2021 allein über eine Milliarde Streams verzeichnet.

Er gewann bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter die MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards, Best Dance Act bei den 2020 Music Awards, Billboard Music Awards 2021 und den Brit Awards 2022 für International Song Of The Year.

Unkonventionelle Klanglandschaft

Klingande wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Inspiriert von der dynamischen Tanzkultur Schwedens und bekannt für seine unkonventionellen Klanglandschaften, integriert Klingande häufig Instrumente, die in der herkömmlichen elektronischen Musik selten zu finden sind.

Seine Performances faszinieren sowohl in Clubs als auch auf grandiosen Festivalbühnen in ganz Europa und den USA. „Der Künstler hat sich nicht nur als Pionier des melodischen House-Genres etabliert, sondern ist auch eine führende Figur in der elektronischen Musikszene weltweit“, schreiben die Veranstalter.

DJ und Produzent Bennett ist dank seines Viralhits „Vois sur ton chemin (Techno Mix)“ über Nacht zu einem international gefeierten Star der deutschen Musikszene geworden.

Zahlreiche Auszeichnungen

Sein Remix des Soundtracks von „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter Platin in verschiedenen Ländern und die 1Live-Krone für den besten Dance-Song. Mit fast 300 Millionen Spotify-Streams katapultierte sich der 26-Jährige auf Platz eins der deutschen und zeitweise auf Platz 65 der weltweiten Spotify-Charts.

„Der Open Air Sommer Heidelberg präsentiert eine unvergleichliche Fusion aus elektronischer Musik, Energie und lokalem Flair. Lari Luke, begleitet von den internationalen Top-Acts, verspricht ein Erlebnis, das Heidelberg zur ultimativen Partydestination werden lässt“, heißt es in der Ankündigung.