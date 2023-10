Am Samstag, 18. November, lädt die Stadtbibliothek Weinheim zu einem besonderen Krimiabend ein. Das Wolfsburger Motown-Theater bietet ein spannendes und witziges Lesetheater, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Mit den Figuren des scharfsinnigen und exzentrischen Sherlock Holmes und seines biederen Assistenten Dr. Watson perfektionierte Arthur Conan Doyle das Schema der Detektivgeschichte. 1891 bis 1893 druckte das „Strand-Magazine“ die Abenteuer von Sherlock Holmes in Serie und löste damit eine wahre ‚Holmesmania’ aus.

Wenn die Schauspieler Roland Kalweit und Danny Richter die spannendsten Fälle des Meisterdetektivs wieder auferstehen lassen, tun sie das folgerichtig als Dr. Watson und Sherlock Holmes. Zeitgenössisch gekleidet, entsteht so ein stimmiger Abend voller Spannung und detektivischem Spürsinn, der die beiden auch durchaus in der einen oder anderen Situation ins Publikum führt – warum auch nicht, solange es der Verbrechensbekämpfung dient? In den Rollen: Dr. Watson (Roland Kalweit), Sherlock Holmes (Danny Richter), alle anderen (das Publikum).