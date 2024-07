WNOZ-Burger-Entscheid: Hier gibt's den besten Burger

Nach dem Weinheimer Bürgerentscheid haben wir uns gefragt: Wo gibt es eigentlichen die besten Burger in unserer Region? Die Idee zum Burger-Entscheid war geboren - und die WNOZ-Leser:innen haben gevotet, was das Zeug hält. Insgesamt 7.547 Stimmen gingen ein. And the winner is ... Burley's Grill-N-Chill aus Heppenheim!

Foto: Strawpoll Mit Abstand auf Platz Eins: Die Heppenheimer haben 3.132 WNOZ-Leser:innen überzeugt.

Platz Eins: Burley's Grill-N-Chill

Am 16. August 2023 eröffnete Mustafa Günes zusammen mit seiner Familie seinen Food-Trailer in Heppenheim. Schon knapp ein Jahr später konnte er nun 3.132 WNOZ-Leser:innen beim Burger-Entscheid für sich gewinnen. Der beliebteste Burger auf ihrer Speisekarte sei der Cheeseburger, dicht gefolgt vom Western BBQ Burger. Als Beilage landen überwiegend ganz klassisch Pommes Frites auf den Tellern, aber auch die hauseigenen speziellen Pommes-Variationen kommen sehr gut an.

"Unsere Gäste beziehen ihre Getränke meist von unserer Bar 'Burley Drinks & Hookah', wenn sie hier essen. Besonders beliebt sind unsere hausgemachten Eistee-Sorten in den Geschmacksrichtungen Blaubeere-Minze, Vanilla Sky und Pfirsich-Hibiskus", sagt Mustafa Günes. Die Bar leitet sein Bruder Burak Günes. Ob Veggie oder nicht: Das vegetarische Mac'n'Cheese-Patty sei zwar ein Renner, trotzdem werde das US Black Angus Beef-Patty mit großem Abstand häufiger verkauft.

Platz Zwei: Beef House

Frische Zutaten und naturbelassenes Rindfleisch aus der Region - das findet ihr beim Beef House in Heppenheim. Die Auswahl reicht von Veggie über Tropical bis zum BBQ Bacon Burger. Zusätzlich könnt ihr zwischen Single, Double und sogar Triple Patty wählen. Bei unserem Voting landen sie mit 1.877 Stimmen auf dem zweiten Platz.

Platz Drei: Jill's Wurst Bruzzlerei

Erst in Wald-Michelbach, seit kurzem auch in Hemsbach: Jill's Wurst Bruzzlerei sicherte sich beim WNOZ-Burger-Entscheid mit 921 Stimmen den dritten Platz. Vieles dreht sich bei dem Imbiss um die Wurst, aber auch einige Burger finden sich auf der Speisekarte. Und diese überzeugten unsere Leser:innen. Ob typisch Odenwälder Kochkäse Burger, klassischer Cheeseburger oder Veggie Burger - ein Blick in die Karte lohnt sich.