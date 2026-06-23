Gewinnspiel: Backstage-Tour Erbacher Wiesenmarkt
Am 20. und 21. Juli 2026 findet eine Backstage-Tour auf dem Wiesenmarkt in Erbach statt. Mit WNOZ könnt ihr 2x2 Tickets gewinnen.
Backstage-Tour Erbacher Wiesenmarkt
Der Erbacher Wiesenmarkt lockt jährlich tausende Besucherinnen und Besucher an. Doch wie sieht es hinter den Kulissen von Südhessens größtem Volksfest aus? Antworten darauf liefert die spannende Backstage-Tour mit Marktmeister Peter Breidenbach.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren auf dem knapp 4-5 Stunden dauernden Rundgang über das Wiesenmarktgelände, wie es um die Marktlogistik bestellt ist und wie viel Aufwand an Personen und Material, Investitionen und Kosten nötig ist, um einen Schaustellerbetrieb erfolgreich zu unterhalten.
Das folgende Programm ist für die Backstage-Tour vorgesehen (Abweichungen sind möglich):
- Begrüßungsgetränk
- Erläuterungen zur Infrastruktur des Wiesenmarkts
- Führung über das Marktgelände
- Blick hinter die Kulissen des Erbacher Wiesenmarkts
- kostenlose Proben an einzelnen Ständen
- kostenlose „Test“-Fahrten auf verschiedenen Fahrgeschäften
- Erläuterung durch die Schausteller zu Logistik, Aufwand und Kosten
- Kostenloser Abschlussimbiss
Eine Teilnahme an der Verlosung lohnt sich, denn Karten für die Backstage-Tour können nicht erworben, sondern ausschließlich gewonnen werden.
An der Backstage-Tour können Personen ab 18 Jahren, die gut zu Fuß sind, teilnehmen. Kinder und Hunde können hingegen nicht mitgenommen werden.
Der Erbacher Wiesenmarkt öffnet vom 17. bis 26. Juli 2026 seine Tore. Für die Backstage-Tour verlosen wir 1x2 Tickets für Montag, den 20.07.2026, und 1x2 Tickets für Dienstag, den 21.07.2026.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.
Teilnahmeschluss ist der 03.Juli 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!
Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!