Verlosung: "Schlagerprinz und Band - Dieter Thomas Kuhn Tribute"

Schlagerprinz und Band - Dieter Thomas Kuhn Tribute

Freut Euch auf einen Abend voller Lebensfreude, unvergesslicher Schlagerhits und jeder Menge Glitzer! Der Schlagerprinz und seine Band bringen mit ihrer mitreißenden Show beste Stimmung auf die Bühne und sorgen für echtes Sommerfeeling.

Passend zur „So schmeckt der Sommer“-Tour heißt es: Glitzeroutfit an, Frisur in Form bringen und gemeinsam feiern! Mit viel Charme, Energie und musikalischer Leidenschaft entführt Euch die neunköpfige Band auf eine Reise durch die größten Schlagerklassiker und schönsten Erinnerungen.

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In stilechten Schlaghosen und Rüschenhemden präsentieren die Musiker eine farbenfrohe Bühnenshow voller Nostalgie, guter Laune und mitreißender Melodien. Flower-Power-Flair, schillernde Outfits und ausgelassene Partystimmung sind dabei garantiert.

Freut Euch auf legendäre Hits, die zum Mitsingen, Tanzen und Träumen einladen. Ob bei „Mendocino“, „Es war Sommer“ oder „Ti Amo“ – hier kommen Schlagerfans voll auf ihre Kosten.

Stoßt mit einem Glas Prosecco auf einen unvergesslichen Abend an und erlebt rund zwei Stunden voller Musik, Emotionen und echter Wohlfühlmomente. Eine Show, die den Sommer feiert und für beste Laune sorgt!

Tickets sind im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Kartenshop der DiesbachMedien GmbH erhältlich.

Am Samstag, 01. August 2026, sind "Schlagerprinz und Band - Dieter Thomas Kuhn" im Schlosshof Weinheim, Obertorstraße 9, zu Gast. Wir verlosen 5x2 Karten für die Vorstellung (Beginn ist um 19:30 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 10.Juli 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!