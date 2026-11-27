The 12 Tenors – Legacy Tour

Legacy – das neue Tourthema der 12 Tenors passt perfekt zum Programm der 12 Ausnahmesänger. 12 Stimmen singen die größten Hits aller Zeiten und verneigen sich damit vor dem Vermächtnis der ganz großen Künstler mit weltbekannten klassischen Arien, romantischen Balladen sowie Rock- und Pophymnen, die Musikgeschichte schrieben.

So vielseitig wie ihr Programm ist auch die beeindruckende stimmliche Bandbreite der Sänger. Und Achtung, Ladies: Ganz nebenbei sehen die Herren ausgesprochen gut aus – und manch legendärer Hüftschwung darf natürlich nicht fehlen.

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Begleitet von einer frisch verstärkten Live-Band, gruppiert um ein feuerrotes Piano, mit nagelneuem Bühnenbild und faszinierender Lichtshow zelebrieren die 12 Tenöre die Vielseitigkeit der Musik!

Schon bald heißt es wieder: Ladies and Gentlemen, live on stage – THE 12 TENORS!

Am Mittwoch, 13. Januar 2027, sind "The 12 Tenors" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 6x2 Karten für die Vorstellung (Beginn ist um 20 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 11. Dezember 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!