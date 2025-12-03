Gewinnspiel: "The 12 Tenors"
Am 13. Januar 2026 sind "The 12 Tenors" in der Weinheimer Stadthalle zu Gast. Mit WNOZ könnt ihr 6x2 Freikarten gewinnen.
The 12 Tenors – Songs of Eternity
Zwölf außergewöhnliche Stimmen, zwölf charismatische Künstler – und „Songs of Eternity“, eine musikalische Reise durch unvergängliche Welthits, nimmt ihren Anfang. Mit berühmten Opernarien, gefühlvollen Balladen sowie kraftvollen Rock- und Popklassikern bringen die 12 Tenors ihr Publikum erneut zum Staunen. Gemeinsam entfachen sie auf der Bühne ein mitreißendes Klangfeuerwerk aus Songs, die für die Ewigkeit geschaffen wurden.
So vielseitig wie ihr Programm ist auch die beeindruckende stimmliche Bandbreite der Sänger. Und Achtung, Ladies: Ganz nebenbei sehen die Herren ausgesprochen gut aus – und manch legendärer Hüftschwung darf natürlich nicht fehlen.
Schon bald heißt es wieder: Ladies and Gentlemen, live on stage – THE 12 TENORS!
Am Dienstag, 13. Januar 2026, sind "The 12 Tenors" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 6x2 Karten für die Vorstellung (Beginn ist um 20 Uhr).
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.
Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!
Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!