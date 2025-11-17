Verlosung: "Die Akte Schneewittchen"

Das Kikeriki-Theater deckt auf, was bisher niemand ahnte: Hinter dem Märchenklassiker „Schneewittchen“ steckt ein handfestes Verbrechen! Erbschleicherei, Neid und Mordpläne – hier wird kein Märchen erzählt, sondern ein Fall für die Akten.

Mit gewohntem Frohsinn, bissigem Humor und hessischem Charme präsentiert das Kikeriki-Theater eine herrlich schräge Mischung aus Krimi, Komik und Puppenspiel. Eigenwillig, urkomisch und garantiert nicht märchenhaft brav – so erleben Sie Schneewittchen, wie Sie es noch nie gesehen haben!

Über 1,8 Millionen begeisterte Zuschauer können nicht irren: Das Kikeriki-Theater steht für beste Unterhaltung – frech, volkstümlich und mit Herz.

Am 02. und 03. Dezember 2025, ist "Die Akte Schneewittchen" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 6x2 Karten für die Vorstellung am 02. Dezember 2025 (Beginn ist um 19:30 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, folgt dem Link und dann müsst Ihr nur noch die Fragen richtig beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 26. November 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!

Falls Du nicht gewonnen hast, gibt es Tickets bei uns im WNOZ Karten-Shop zu kaufen sowie unter: www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.