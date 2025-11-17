Verlosung: "Die Akte Schneewittchen"

Am 02. und 03. Dezember 2025 ist das Kikeriki-Theater "Die Akte Schneewittchen " in der Weinheimer Stadthalle zu Gast. Mit WNOZ könnt ihr für den 02. Dezember 2025 6x2 Freikarten gewinnen.

"Die Akte Schneewittchen" Foto: STAR CONCERTS Veranstaltungs GmbH
"Die Akte Schneewittchen"

Das Kikeriki-Theater deckt auf, was bisher niemand ahnte: Hinter dem Märchenklassiker „Schneewittchen“ steckt ein handfestes Verbrechen! Erbschleicherei, Neid und Mordpläne – hier wird kein Märchen erzählt, sondern ein Fall für die Akten.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mit gewohntem Frohsinn, bissigem Humor und hessischem Charme präsentiert das Kikeriki-Theater eine herrlich schräge Mischung aus Krimi, Komik und Puppenspiel. Eigenwillig, urkomisch und garantiert nicht märchenhaft brav – so erleben Sie Schneewittchen, wie Sie es noch nie gesehen haben!

Über 1,8 Millionen begeisterte Zuschauer können nicht irren: Das Kikeriki-Theater steht für beste Unterhaltung – frech, volkstümlich und mit Herz.

Am 02. und 03. Dezember 2025, ist "Die Akte Schneewittchen" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 6x2 Karten für die Vorstellung am 02. Dezember 2025 (Beginn ist um 19:30 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, folgt dem Link und dann müsst Ihr nur noch die Fragen richtig beantworten.

Lädt ...

Teilnahmeschluss ist der 26. November 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!

Falls Du nicht gewonnen hast, gibt es Tickets bei uns im WNOZ Karten-Shop zu kaufen sowie unter: www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verlosung: 10x2 Tickets für "Nightgroove Weinheim"
Gewinnspiel

Verlosung: 10x2 Tickets für "Nightgroove Weinheim"

Wir verlosen 10x2 Tickets für den "Nightgroove Weinheim" am 15. November 2025.

23.10.2025

Das Kikeriki-Theater kommt nach Weinheim
Weinheim

Das Kikeriki-Theater kommt nach Weinheim

Im Stück „Ur-Rumbelstilzje“ treffen ein planloser Müller, seine naive Tochter und ein tollpatischer König aufeinander.

21.11.2024

Verlosung: 8x2 Tickets für den Weinsalon Weinheim

Verlosung: 8x2 Tickets für den Weinsalon Weinheim

Wir verlosen 8x2 Tickets zum Weinsalon Weinheim am 05. und 06. Oktober in der Stadthalle Weinheim.

20.09.2024

Verlosung: 12 Tenöre in der Stadthalle Weinheim

Verlosung: 12 Tenöre in der Stadthalle Weinheim

Wir verlosen 3x2 Tickets für die 12 Tenöre am 08. Februar 2024 in der Stadthalle Weinheim!

22.01.2024

Verlosung: Kikeriki-Theater „Achtung Oma“

Verlosung: Kikeriki-Theater „Achtung Oma“

Wir verlosen 6x2 Tickets für das Kikeriki-Theater am 6. Dezember in der Stadthalle Weinheim.

28.11.2023