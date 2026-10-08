Gewinnspiel

Verlosung: "Nosferatu - Eine Ironie des Grauens"

Am 10. und 11. November 2026 ist das Kikeriki-Theater "Nosferatu - Eine Ironie des Grauens " in der Weinheimer Stadthalle zu Gast. Mit WNOZ könnt ihr für den 10. November 2026 6x2 Freikarten gewinnen.

"Kikeriki Theater" Foto: Felix Hotz
"Kikeriki Theater"

Kikeriki Theater: Nosferatu – Ironie des Grauens

Das KIKERIKI THEATER bringt ein schaurig-komisches Kasper-Burleske für Erwachsene in die Stadthalle Weinheim.

Das bekannte Theater steht für Frohsinn, Leichtsinn und jede Menge Unsinn und nimmt dabei mit viel Humor die Tücken des Alltags und die menschlichen Schwächen aufs Korn. Frei nach F. W. Murnaus Stummfilm „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ trifft der ruhelose Blutsauger auf den bauernschlauen „Jahrmarktskasper“, der ihm als Maklergehilfe und närrischer Gegenpart zur Seite steht – Kasper trifft Dracula! So entsteht ein unterhaltsames Spiel zwischen Grauen und Lachen, Intelligenz und Einfalt sowie Angst und Naivität.

Freuen Sie sich auf eine schaurig-schöne Geschichte mit viel Humor, lustigen Wortspielen und jeder Menge KIKERIKI-Spaß!

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am 10. und 11. November 2026, ist das Kikeriki Theater mit dem Stück "Nosferatu - Eine Ironie des Grauens" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 6x2 Karten für die Vorstellung am 10. November 2026 (Beginn ist um 19:30 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, folgt dem Link und dann müsst Ihr nur noch die Fragen richtig beantworten.

Lädt ...

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!

Falls Du nicht gewonnen hast, gibt es Tickets bei uns im WNOZ Kartenshop zu kaufen sowie unter: www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt.

Wir wünschen viel Erfolg!

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verlosung: 7x2 Tickets für "Weinsalon Weinheim"
Gewinnspiel

Verlosung: 7x2 Tickets für "Weinsalon Weinheim"

Wir verlosen 7x2 Tickets für den "Weinsalon Weinheim" am 24. & 25. Oktober 2026.

06.10.2026

Das Kikeriki-Theater kommt nach Weinheim
Weinheim

Das Kikeriki-Theater kommt nach Weinheim

Im Stück „Ur-Rumbelstilzje“ treffen ein planloser Müller, seine naive Tochter und ein tollpatischer König aufeinander.

21.11.2024

Verlosung: 8x2 Tickets für den Weinsalon Weinheim

Verlosung: 8x2 Tickets für den Weinsalon Weinheim

Wir verlosen 8x2 Tickets zum Weinsalon Weinheim am 05. und 06. Oktober in der Stadthalle Weinheim.

20.09.2024

Verlosung: 12 Tenöre in der Stadthalle Weinheim

Verlosung: 12 Tenöre in der Stadthalle Weinheim

Wir verlosen 3x2 Tickets für die 12 Tenöre am 08. Februar 2024 in der Stadthalle Weinheim!

22.01.2024

Verlosung: Kikeriki-Theater „Achtung Oma“

Verlosung: Kikeriki-Theater „Achtung Oma“

Wir verlosen 6x2 Tickets für das Kikeriki-Theater am 6. Dezember in der Stadthalle Weinheim.

28.11.2023