Verlosung: "Nosferatu - Eine Ironie des Grauens"
Am 10. und 11. November 2026 ist das Kikeriki-Theater "Nosferatu - Eine Ironie des Grauens " in der Weinheimer Stadthalle zu Gast. Mit WNOZ könnt ihr für den 10. November 2026 6x2 Freikarten gewinnen.
Kikeriki Theater: Nosferatu – Ironie des Grauens
Das KIKERIKI THEATER bringt ein schaurig-komisches Kasper-Burleske für Erwachsene in die Stadthalle Weinheim.
Das bekannte Theater steht für Frohsinn, Leichtsinn und jede Menge Unsinn und nimmt dabei mit viel Humor die Tücken des Alltags und die menschlichen Schwächen aufs Korn. Frei nach F. W. Murnaus Stummfilm „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ trifft der ruhelose Blutsauger auf den bauernschlauen „Jahrmarktskasper“, der ihm als Maklergehilfe und närrischer Gegenpart zur Seite steht – Kasper trifft Dracula! So entsteht ein unterhaltsames Spiel zwischen Grauen und Lachen, Intelligenz und Einfalt sowie Angst und Naivität.
Freuen Sie sich auf eine schaurig-schöne Geschichte mit viel Humor, lustigen Wortspielen und jeder Menge KIKERIKI-Spaß!
Am 10. und 11. November 2026, ist das Kikeriki Theater mit dem Stück "Nosferatu - Eine Ironie des Grauens" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 6x2 Karten für die Vorstellung am 10. November 2026 (Beginn ist um 19:30 Uhr).
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, folgt dem Link und dann müsst Ihr nur noch die Fragen richtig beantworten.
Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!
Falls Du nicht gewonnen hast, gibt es Tickets bei uns im WNOZ Kartenshop zu kaufen sowie unter: www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt.
Wir wünschen viel Erfolg!