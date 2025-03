Stockstadt. Anstatt wieder einmal tief in den Odenwald einzutauchen, geht es jetzt mitten in den Fluss. Der Wandertipp des Monats führt zu einem ganz speziellen Naturschutzgebiet ins Ried auf die „Schatzinsel“ Kühkopf/Knoblochsaue. Der sehr ausgedehnte Spaziergang lässt sich auch ganz wunderbar als abwechslungsreiche Joggingrunde gestalten. Und das flache Profil auf meist breiteren Wald- und Feldwegen durch diese Rheinaue ist für einen Familienausflug samt Kinderwagen prädestiniert. Auch, weil auf den 15 Kilometern, die auch abgekürzt gelaufen werden können, ganz viel Wissenswertes wartet. Höhepunkt zu Beginn und am Ende der Tour ist das Umweltbildungszentrum im Hofgut Guntershausen mit seinen Ausstellungen, der Schau-Imkerei und vielen Führungen.