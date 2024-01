Motivationstricks für Kinder

Speziell für Familien mit kleineren Kindern haben wir schöne Wanderziele in der Region zusammengestellt und mit ein paar unserer Motivationstricks können alle Strecken gut gemeistert werden.

Lifehack "Gummibärchenbaum"

Jede wanderfreudige Familie braucht einen. Wer auf seinen Pfaden regelmäßig dieselbe Stelle passiert, der kann an einer geheimen Stelle einen "Gummibärchenbaum" installieren. Dort hängt dann auf wundersame Weise immer ein Tütchen Gummibärchen, sobald das Kind tapfer bis zum Baum gewandert ist. Achtung, einmal damit angefangen, sollten Eltern dann auch immer etwas dabei haben und geschickt platzieren, bevor der Nachwuchs am Baum ankommt. Denn wer den Baum einmal eingeführt hat, der sorgt für großen Frust, wenn der mal keine „Früchte“ trägt.

Für größere Kinder: Geocaching

Die kostenlose Version der App „Geochaching“ zeigt versteckte Schätze in der direkten Umgebung an. So wird jede Wanderung gleichzeitig zu einer kleinen Schatzsuche. Kinder ab acht Jahren können die mit ein wenig Unterstützung problemlos meistern und in unserem Verbreitungsgebiet sind haufenweise Schätze versteckt.

Süße Ziele

Ein Ziel mit einer Belohnung vor Augen macht müde Kinder munter. Wer seine Wanderung mit einer kleinen Einkehr krönt, hat es unterwegs leichter. Und eine heiße Schokolade oder ein Eis in einem schönen Café schmecken nach einem kräftigen Spaziergang in der Natur doppelt gut.

Wilde Kräuter, Pilze, Bärlauch sammeln

Herbstzeit ist Pilzzeit: Selbst, wer sich nicht zutraut, gefundene Pilze zu essen, Pilze suchen macht trotzdem Spaß. Am besten hat man auch immer einen kleinen Pilzratgeber im Gepäck, das Bestimmen macht immer Spaß und trainiert den Blick für Details. Gibt’s keine Pilze, dann sammelt Zapfen, Eicheln, Steine, bunte Blätter. Damit lässt sich nach der Wanderung wunderbar basteln. Aus wilden Kräutern lässt sich wunderbar zu Hause etwas zaubern. Zum Beispiel Eiswürfel mit Blüten im Sommer. Oder Salzteig mit Blättern und Zweigen für den Winter und kleine Osterhasen aus Zweigen. Die Ideen sind grenzenlos ... so wie unsere Natur.

Spielen

Spielen, spielen, spielen heißt das Zauberwort auf einer Wanderung. Wer wirft den Zapfen am weitesten, wer trifft den Baum am Wegesrand, wer findet die meisten Käfer? Unterwegs lassen sich regelmäßi kleine Spiele einbauen. Das macht nicht nur Spaß, das schult auch die Koordination. Wer nicht ständig stehenbleiben will, der spielt „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ oder „Ich packe meinen Koffer“. Schult gleichzeitig das Gedächtnis.

Eine Geschichte, eine Gaschichte!

Natürlich ist es für Kinder endlos langweilig, schweigend durch den Wald zu laufen, während ihre Eltern Erwachsenenthemen diskutieren. Fast zu jedem Ort in unserer Region gibt es spannende Geschichten und Sagen. Einfach vorher schlaumachen. Auf Sagen des Odenwaldes hat der Rentner Joachim Größer Geschichten und Sagen aus dem Odenwald zusammengetragen. Außerdem gibt es einen kleinen Exkursionsführer für Kinder kostenlos als pdf-Datei.

Ausgewählte Wanderrouten für Familien

Königstuhl Heidelberg

Wir starten auf dem Parkplatz, etwas oberhalb vom Heidelberger Schloss. Hier beginnt die Himmelsleiter, eine steile Buntsandsteintreppe, die mit 1200 grob gehauenen Stufen direkt bis auf den Heidelberger Hausberg, den Königstuhl führt. Der Weg ist sehr steil, an manchen Stellen gleicht er einer Klettertour, aber für Kinder ist der Aufstieg ein echtes Erlebnis. Oben angekommen sind zwar alle aus der Puste, dafür wird man mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Ein paar Meter weiter befindet sich die Falknerei „Tinnunculus“. Von April bis Oktober gibt es hier zweimal am Tag eine beeindruckende Flugvorführung. Wer vom Wandern noch nicht genug hat, der kann noch eine drei Kilometer lange Runde auf dem Walderlebnispfad drehen. Hier gibt es allerhand Kunstwerke und Musikinstrumente aus Naturmaterialien zum Bestaunen und zum Ausprobieren.

Anschließend geht es entweder mit der Bergbahn abwärts oder auf breiten und bequemen Wanderwegen hinab in die Stadt. Ein Abstieg über die Himmelsleiter ist mit sehr kleinen Kindern nicht zu empfehlen. Runter ist nämlich schwieriger als hoch. Auch bei Nässe sollte man die glitschigen Steine meiden.

Geocaching: Ja

Himmelsleiter bis zum Königstuhl: Ca. 2 Kilometer (klingt wenig, ist aber steil, für Kinder ab 3 Jahren geeignet)

Mannheim-Brühl: Naturparadies am Rhein

Von der Anfahrt darf man sich nicht verwirren lassen. Die Fahrt durch das Mannheimer Industriegebiet am Hafen ist deprimierend, sofern man nicht zu den erklärten Industrieromantikern gehört. Umso überraschender ist dann die Wildnis, die Spaziergänger am Ende der Antwerpener Straße nach einem kleinen Stichweg in den Wald, direkt zum Rheinufer erwartet. Ein wildromantisches Naturschutzgebiet

voller wunderschönen Wiesen, Moore und einem verwilderten Waldgebiet bietet Raum für Streifzüge unterschiedlicher Länge. Ein Ausflug an den Rhein ist deshalb vor allem mit kleineren Kindern hervorragend geeignet. Aber Achtung: bei Hochwasser sind einige Wege nicht passierbar.

Geocaching: Ja

Einfache Strecke: Ab 4 Kilometer

Auf dem Weg zum Goldkopf

Die Wanderung zum Goldkopf in Weinheim ist wunderschön. Start ist am Waldparkplatz oberhalb des Bodelschwingh-Heims. Dort geht es direkt in den Wald hinein, nach der ersten Wegkreuzung rechts und gleich wieder rechts. Nach 200 Metern erscheint das Bruno-Fritsch-Haus, wo wir links abbiegen und schon den ersten „Gipfel“erklimmen; den geschichtsträchtigen Judenbuckel, von wo aus der Blick weit über die Rheinebene hinaus schweifen kann. Weiter geht es geradeaus, die nächste Wegkreuzung wird gar nicht beachtet und kurz darauf geht es bergauf und gleich links. Nach gut 200 Metern gabelt sich der Weg und da wir nach oben Richtung Goldkopf wollen, halten wir uns rechts. Es ist ein gemütlicher Forstweg und daher auch kinderwagentauglich.

Vorbei an Zedern, Kiefern und Fichten, seltenen Laubbäumen und sogar japanischen Gewächsen erreicht man eine halbe Stunde später den Goldkopf. „Hoch oben“, nämlich ganze 324 Meter über dem Meeresspiegel, findet sich eine Hütte, von wo aus erneut ein guter Blick auf die Rheinebene möglich ist. Spannend für Kinder ist vor allem alles abseits der Wege, das komplette Unterholz bietet sich zum Rumstreunern an. Wen die Füße nicht mehr so weit tragen, der legt den Rückwärtsgang ein und kehrt zurück. Ansonsten kann man auch geradeaus bis zur nächsten großen Wegkreuzung laufen und dann links abbiegen. Immer der Nase nach den Berg runter, bis man am Waldschwimmbad am östlichen Ortsausgang von Weinheim landet. Von dort kann man mit dem Bus zurück oder die knapp zwei Kilometer zur Innenstadt auch zu Fuß zurücklegen.

Von der Ursenbacher Höhe durch die Spatschlucht

Auch diese Wanderung ist etwas anspruchsvoller und nur für größere Kinder ab etwa sieben Jahren geeignet. Sie ist ein Teil der Geo-Naturpark-Pfade Weinheim mit dem Titel „Steine, Schluchten, Sagen“ und verbindet eine für Kinder anspruchsvolle Tour mit spannender Geschichte rund um den Bergbau in unserer Region. Start ist auf dem Parkplatz an der Ursenbacher Höhe am Fuße des Eichelbergs. Von dort geht es in Richtung Schriesheim über das „Obere Griet“, die „Lange Schaar“ und die beeindruckende „Spatschlucht“ zum „Hermannsgrund“ und auf dem Rundweg (L) wieder zurück.

Geocaching: Nein

Rundweg: Rund 11 Kilometer

Von Fürth zur Burg Lindenfels

Für etwas größere Kinder (ab sieben Jahren) ist diese wunderschöne Tour durch den Odenwald geeignet. Wir starten am Fürther Bahnhof. Von dort geht es über den Fürther Kunstweg ins schöne Lindenfels. Der Besuch der Burgruine ist für Kinder und Erwachsene ein Erlebnis. Unser Tipp: Das kleine, aber feine Drachenmuseum im „Haus Baureneck“, In der Stadt 2, in Lindenfels ist ebenfalls einen Besuch wert. Der Eintritt ist sehr kostengünstig und die Mitarbeiterinnen geben sich viel Mühe, Kinder und Erwachsene von ihrer Sammlung zu begeistern. Zurück geht es dann über Krumbach und Kröckelbach wieder zum Ausgangspunkt.

Geocaching: Ja

Rundweg: 11 Kilometer