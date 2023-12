Rund um Brombachtal führt der Fernwegblick - der Name ist Programm

Im April 2021 startete in Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung unsere Serie mit Wandertipps in der Region. An der Bergstraße, im Odenwald und im Neckartal nahmen wir bislang viele Wege unter die Füße. „Wegweiser“ und Tippgeber Peter Niklaus, Bezirkswegewart des Odenwaldklubs Weinheim, muss inzwischen schon nachdenken, in welcher Region wir zwei Jahre und acht Monate später und nach über 50 Rundtouren noch nicht unterwegs waren.

Rund um Brombachtal Länge und Dauer: 12,3 Kilometer (reine Gehzeit 3:00 Stunden) Höhenmeter: 280 bergauf, 250 bergab; höchster Punkt 410, tiefster 250 Meter Schwierigkeitsgrad: mittel Wegbeschaffenheit: überwiegend Feld- und Waldwege Wegmarkierung: grüne B7 Joggbar: ja Kinderwagen: geländegängig Rastmöglichkeiten: Bänke, Pavillons Startpunkt: Schwimmbad Kirchbrombach Haltestelle: Kirchbrombach Mitte Einkehrmöglichkeiten: Abstecher in Hembach „Zum Kirschgarten“ (wieder ab 5. Januar), Langenbrombach, Kirchbrombach, Golfclub Odenwald Wanderkarte: Geopark-Karte Nr. 6, Mittlerer Odenwald Komoot-App: bit.ly/3tfxZfA (WNOZ.Brombachtal)

Von Fischbachtal bis Eberbach, von Ladenburg bis Michelstadt – wir sind Kilometer für Kilometer abgegangen, um Sie, liebe Wandersleute, in Wort, Bild und zusätzlich verlinkt auf der Komoot-App mitzunehmen – und einzuladen, unsere Heimat laufend zu erkunden. Zusammengefasst sind die ersten 25 Rundtouren in unserer 2022 erschienenen Wanderbeilage und auf unserer Homepage.

Der aktuelle Tipp führt in die Gemeinde Brombachtal auf den Fernblickweg. Als wir dort ankommen, ist die Sicht allerdings nebelverhangen, letzte Schneereste halten sich. Der Start der Tour in Kirchbrombach wird also eher mystisch. Wir starten am Schwimmbad, das an der Sachsenhäuser Straße Richtung Golfplatz liegt. Wir folgen dem Wegzeichen B7, das uns auf den kompletten 12,3 Kilometern begleiten wird, und gehen diesen „Qualitätswanderweg“ des Odenwaldklubs in Richtung Kirchberg.

Höhenwege mit Sicht

Nach ein paar Metern links auf den Ahlertweg abbiegend kreuzen wir die Höhenstraße, ehe es zwischen zwei Häusern nach rechts auf einen Wiesenweg geht. An dessen T-Kreuzung biegen wir links ab Richtung Wald, wo wir eine kleine Sitzgruppe mit steinernem Tisch und den Balsbach passieren, ehe es nach links auf einen Forstweg geht. Der führt am bewaldeten Gipfel des 339 Meter hohen Kirchbergs vorbei wieder aus dem Wald hinaus auf einen Höhenweg, von dem aus auf der rechten Seite Birkert, der nördlichste Ortsteil Birkert der Gemeinde Brombachtal durch die Nebelschwaden zu erahnen ist. Auf diesem von Wiesen und Obstbäumen gesäumten Weg haben wir auf fast 400 Metern auch den höchsten Streckenabschnitt erreicht.

An Kilometer 3,7 der Wegstrecke steht eine von zwei Infotafeln des Geoparks flankierten Schutzhütte. Sie informieren unter anderem über die älteste Entwicklungsstufe der Gebirgsbildung in diesem Gebiet, die für den Odenwald dokumentiert ist. An der Schutzhütte vorbei geht es zurück auf die Hohe Straße. Diese Nord-Süd-Querung des Odenwalds von Michelstadt bis Heidelberg nutzten schon die Römer als Transportweg, um mit teils schweren Lasten die feuchten Täler zu umgehen.

Supersicht aus Böllstein

Bei Kilometer 4,3 geht es an einem jungen Baum rechts über die Felder und nach dem Passieren einer Steinpyramide kreuzen wir die Kreisstraße 88, immer der grünen B7 folgend nach Böllstein, dem höchstgelegenen Brombachtaler Ortsteil. Der Ort ist Namensgeber des Böllsteiner Odenwalds, wie das Gelände zwischen der Gersprenzniederung im Westen und dem Sandstein-Odenwald im Osten bezeichnet wird.

Bei gutem Wetter ist von diesem Höhendorf aus ein kilometerweiter Fernblick bis ins Rhein-Main-Gebiet und dem Großen Feldberg im Taunusmöglich. Wenn wir Böllstein durchquert haben, ist die Hälfte der Strecke geschafft. Weiter geht es auf aussichtsreichem Höhenweg leicht ansteigend hinauf zum Pavillon „Am Königswäldchen“, von wo aus der Blick hinunter ins Wünschbachtal auf der einen und Affhöllerbach auf der anderen Seite geht.

Hinweis Die von uns vorgestellten und gegangenen Wandertipps sind Momentaufnahmen. Der Wald lebt. Ab und zu können Wegzeichen der ehrenamtlichen Wegmarkierer fehlen. Eine Wanderkarte oder die vor Wanderantritt offline aufs Handy geladene Komoot-Tour sorgen für Sicherheit. Wer eigene Vorschläge für eine Wandertour an Bergstraße, Odenwald und Neckartal hat, kann uns unter dem Betreff "Wandertipp" gerne Anregungen mailen.

Nach Kreuzung der K211 führt der Weg über den 412 Meter Galgenberg. Ein paar Meter laufen wir parallel zur K88 und biegen dann rechts ab über die Langensteiner Hütte hinunter nach Hembach, dem kleinsten Ortsteil der Gemeinde Brombachtal. Nach dem Ortsschild führt der Weg noch am Ortsrand von der Dorfstraße in den „Tannhäuser Grund“, einen kurzer Wegabschnitt durch den Wald, der vom Hembach begleitet wird. Dabei passieren wir das Flachsbrennloch, einer Station der Museumsstraße Odenwald-Bergstraße. Der früher angebaute Flachs wurde früher über dem Feier eines Brennlochs ausgedörrt und nach dem Brechen der Stengel und Reinigung der Fasern zu Leinen versponnen.

