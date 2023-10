Das Wochenende steht bevor - und damit mal wieder die Frage: Was machen wir? Die WN/OZ-Redaktion hätte da 5 ganz persönliche Tipps, unter anderem für Aktive, für Playmobil-Fans und für alle, die schnelle Autos und den Motorsport lieben.

Für Aktive

Wandern steht bei Kindern nicht immer hoch im Kurs. Mit einer kleinen, gemütlichen Tour vom Gestüt Kreiswald in Albersbach auf die Juhöhe allerdings lässt sich das ändern. Denn der Weg führt vorbei an allerlei Pferdekoppeln, unter anderem mit knuffigen Islandponys. Die Fohlen (etwas abgelegen auf einer hinteren Weide) sind schon richtig groß und neugierig - und schauen genau nach, wer da bei ihnen vorbeikommt. Aber bitte: Die Pferde und Fohlen sollte man nicht streicheln, um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Und Füttern (auch mit Gras!) ist verboten. Die Tiere können davon krank werden und sogar sterben. Am besten parkt man am Gestüt und nimmt den Weg bergauf an den Koppeln vorbei. Der Weg zur Juhöhe ist gut ausgeschildert, nicht zu steil und auch für Kinder geeignet. Wenn man Glück hat, dann kann man am Wegesrand neben den vielen Pferden auch die asiatischen Buckelrinder sehen, die manchmal am Obstwiesenweg Mörlenbach grasen. Wer "so weit" gewandert ist - etwa 2,2 Kilometer muss man zurücklegen - der sollte eine Rast in der Waldschenke Fuhr einlegen. Achtung: Am Wochenende unbedingt reservieren, sonst bekommt man im schlimmsten Fall keinen Platz in der Wirtschaft.

Foto: Verena Müller Die Fohlen in Albersbach sind schon ganz schön groß und weiden mit ihren Müttern auf einer großen Koppel. Wer vorbeiwandert, wird neugierig bestaunt.

Für Playmobil-Fans

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer ist immer wieder einen Besuch wert. Seit 1. Oktober wird dort die interaktive Schau "We love Playmobil. 50 Jahre Spielgeschichte(n)" gezeigt. Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Diorama-Artist Oliver Schaffer entstanden. Auf 1000 Quadratmetern lassen faszinierende Dioramen, Videoshows sowie zahlreiche Spielstationen kleine und große Museumsgäste in die Playmobil-Miniaturwelten eintauchen. Gezeigt werden Landschaften zu aktuellen Playmobil-Themenwelten wie „Adventures of Ayuma“ oder auch zu historischen Themen, die spielerisch Geschichte vermitteln. Die Römer, das Alte Ägypten oder die Samurai in Japan - mit den kleinen Männchen geht es auf eine spannende Reise durch die Zeiten. Übrigens: Seit 1974 haben mehr als 3 Milliarden der 7,5 cm großen Playmobil-Spielzeugfiguren ihren Weg in die Kinderzimmer dieser Welt gefunden, heißt es auf der Internetseite des Museums. Mitmachen und Ausprobieren ist in der Ausstellung ausdrücklich erwünscht!

Foto: Historisches Museum der Pfalz / Julia Paul Die PLAYMOBIL-Schau zeigt auch aktuelle Themenwelten wie „Adventures of Ayuma“.

Für Rennsport-Fans

"100 Jahre Le Mans" kann man noch bis Januar im Technikmuseum Sinsheim erleben. Die Sonderausstellung beleuchtet die spannendsten Momente des prestigeträchtigsten Rennens der Welt. Wer die Faszination und Geschichte des Langstreckenklassikers erleben will, der ist dort genau richtig. "Atemberaubende Fotografien und Bilder, historische Dokumente und persönlichen Geschichten werden Sie verzaubern", schreibt das Museum auf seiner Homepage. Zu sehen sind übrigens dort auch Aquarelle von Uli Ehret. Der Weinheimer hat diese besondere Ausstellung sogar kuratiert. Highlights sind der legendäre Ford GT 40, der futuristische Porsche 919 Hybrid, der schnelle Toyota GTOne und das originale Siegerfahrzeug von 1926, die Lorraine Dietrich B3-6.

Foto: Technik Museum Sinsheim Der Weinheimer Uli Ehret (rechts) und LeMans-Legende Hans-Joachim "Strietzel" Stuck bei der Pressekonferenz zur Ausstellungseröffnung "100 Jahre Le Mans" im Technik Museum Sinsheim. Uli Ehret hat die Schau kuratiert.

Für Power-Pakete

So richtig auspowern? Das kann man sich in der Region an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel im Kletterwald in Viernheim, der für große und kleinere Kinder ein tolles Abenteuer ist. Gut gesichert kann man hoch in den Baumwipfeln seine Kraft und seine Geschicklichkeit auf Routen verschiednester Schwierigkeitsgrade und Höhen unter Beweis stellen. Je nachdem, wie mutig und wie geschickt man ist, geht es entweder ganz hoch hinaus oder man bleibt auf einer leichteren Route näher am sicheren Boden. Ganz individuell. In Ladenburg und Heidelberg kann man Trampolinspringen, zum Beispiel bei Jump4all oder der Sprungbude. Was man braucht: Gemütliche Kleidung (am besten Sportsachen), Trampolinsocken (gibt es dort zu kaufen) und ein bisschen Kondition. Das Highlight: Einen mordsmäßig wilden Salto - ganz ungefährlich - denn man landet sanft in einer riesigen Schnitzelgrube.

Für Neugierige

In Rimbach ist am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 18 Uhr richtig viel los. Beim Rimbacher Herbst präsentieren sich nicht nur Handel und Gewerbe, sondern es gibt auch jede Menge Rahmenprogramm. Um 10.30 Uhr beispielsweise wird eine neue Mountainbike-Strecke eingeweiht, die Ballett- und die Jazztanz-Abteilung der TG Rimbach zeigen, was sie drauf haben und ab 14 Uhr spielen die Dixie Heroes in den Straßen. Spektakulär wird es zwischen 11 und 17 Uhr bei den Trial-Shows der Motorsportvereinigung Hammelbach. Die Zuschauer erleben Spitzensport zum Anfassen und können hautnah dabei sein. Wer also wissen will, was Rimbach alles zu bieten hat, der sollte am Sonntag unbedingt vorbeischauen.

Foto: Philipp Reimer Photography Die Trial-Fahrer des MSV Hammelbach (unser Bild zeigt Nico Schneider) zeigen im Rahmen des Rimbacher Herbstes ihr Können.