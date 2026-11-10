Horst Evers in Mannheim
Horst Evers gastiert am 11. November mit seinem neuen Programm „So gesehen natürlich lustig“ im Capitol. Beginn ist um 20 Uhr. Er erzählt Geschichten aus dem Hier und Jetzt und zeigt, wie viel Lustiges trotz allem zu entdecken ist. Dazu gibt er Tipps, wie man es sich trotz allem schön machen kann.
Der Vorverkauf läuft. Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen mit CTS, telefonisch unter 01806-570070 oder online unter www.roth-friends.de. Restkarten sind ab 35 Euro an der Abendkasse erhältlich.