Infoabend in Kolmbach
Die Stadt Lindenfels lädt am Montag, 23. November, um 19 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Kolmbach ein. Bei der Bürgerinformationsveranstaltung geht es um Stadtentwicklung und Fördermöglichkeiten für private Hauseigentümer. Fachleute informieren und beantworten Fragen. Um 19.45 Uhr folgt ein Sachstandsbericht zu den Planverfahren „Ludwig-Schüssler-Straße-West“ und „Im Gehren“; um 20.30 Uhr beginnt die offene Fragerunde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eingeladen sind alle Interessierten.