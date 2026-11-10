Krabbelgottesdienst

Die Evangelische Kirchengemeinde Weinheim lädt am 15. November um 11.30 Uhr zum nächsten Minimax-Familiengottesdienst in den Konfirmandensaal der Peterskirche ein. Besonders Kinder im Krabbel- und Kindergartenalter und ihre Familien sind willkommen. In der kalten und dunkleren Jahreszeit geht es um die Suche nach einem behaglichen Ort und nach Geborgenheit. Durch Klang und Bewegung können die Teilnehmenden den Segen Gottes erspüren. Außerdem wird miteinander gelacht, ausprobiert, gespielt, gesungen und gebetet.

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