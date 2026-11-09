Lichterzauber in Lorsch
Am Freitag, 13. November, wird die Lorscher Innenstadt von 18 bis 22 Uhr beim Lichterzauber in stimmungsvolles Licht getaucht. Kerzenschein, Lichterinstallationen und Lagerfeuer begleiten den Einkaufs- und Erlebnisabend. Auch die Tourist-Information NibelungenLand im Alten Rathaus lädt mit lebendigen Weihnachtsgeschichten ein.
Von 18.30 bis 21 Uhr nimmt eine Gästeführerin große und kleine Gäste mit auf eine vorweihnachtliche Reise. In der zur Fußgängerzone werdenden Einkaufsstraße gibt es zudem Shopping-Highlights, Musik, kulinarische Spezialitäten und weitere Angebote. Veranstalter ist die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH.