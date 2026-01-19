Bild
Kriminalität

1 Flasche Bier gestohlen - 2.000 Euro Schaden

Statt Wertgegenständen verschwindet bei einem Einbruch in Viernheim nur eine Flasche Bier. Trotzdem entsteht hoher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Einbrecher. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Einbrecher. (Symbolbild)

Viernheim (dpa/lhe) - Kleine Beute, großer Schaden: Ein Einbrecher in Viernheim (Landkreis Bergstraße) hat lediglich eine Flasche Bier gestohlen. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Einbruch trotzdem ein Schaden von rund 2.000 Euro. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Demnach habe sich der Dieb am Samstag durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Wertgegenstände ließ er demnach nicht mitgehen, er flüchtete nur mit dem Getränk in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet nun nach dem Einbrecher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viernheim: Durstiger Einbrecher klaut Bierflasche
Zeugen gesucht

Viernheim: Durstiger Einbrecher klaut Bierflasche

Ein Unbekannter ist am Samstag in ein Einfamilienhaus in Viernheim eingebrochen und hat offenbar lediglich eine Flasche Bier mitgehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.

vor 2 Stunden

Heidelberg: Wertvoller Schmuck bei Einbruch gestohlen
Zeugen gesucht

Heidelberg: Wertvoller Schmuck bei Einbruch gestohlen

Unbekannte haben in Heidelberg eine hochwertige Uhr aus einem Wohnanwesen gestohlen und dabei einen Schaden von rund 25000 Euro verursacht.

25.11.2025

Fürth: Einbruch mit Blechschere auf Firmengelände
Blaulicht

Fürth: Einbruch mit Blechschere auf Firmengelände

Einbrecher erbeuten Bargeld bei Einbruch auf Firmengelände in der Carl-Benz-Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

17.03.2025

Mannheim: Prozess nach Einbruch in Hemsbach mit 26.000 Euro Schaden
Schwerer Bandendiebstahl

Mannheim: Prozess nach Einbruch in Hemsbach mit 26.000 Euro Schaden

Zwei Männer stehen ab Mitte Februar vor Gericht - ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Einer der Angeklagten soll in Hemsbach fette Beute gemacht haben.

06.02.2025

Einbruch in Tankstelle: Tresor gestohlen
Main-Taunus-Kreis

Einbruch in Tankstelle: Tresor gestohlen

Zwei Männer brechen in eine Tankstelle ein und verursachen einen hohen Sachschaden. Dann flüchten sie mit einem Tresor.

27.04.2024