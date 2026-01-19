1 Flasche Bier gestohlen - 2.000 Euro Schaden
Statt Wertgegenständen verschwindet bei einem Einbruch in Viernheim nur eine Flasche Bier. Trotzdem entsteht hoher Sachschaden.
Viernheim (dpa/lhe) - Kleine Beute, großer Schaden: Ein Einbrecher in Viernheim (Landkreis Bergstraße) hat lediglich eine Flasche Bier gestohlen. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Einbruch trotzdem ein Schaden von rund 2.000 Euro.
Demnach habe sich der Dieb am Samstag durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Wertgegenstände ließ er demnach nicht mitgehen, er flüchtete nur mit dem Getränk in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet nun nach dem Einbrecher.