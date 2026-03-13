Solarpark

Mehr als 200.000 Euro Schaden nach Einbruch in Solarparks

Nächtlicher Einbruch bei Heppenheim: Teure Technik wird gestohlen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbrecher in Solarparks haben einen hohen Schaden angerichtet. Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Einbrecher in Solarparks haben einen hohen Schaden angerichtet.

Heppenheim (dpa/lhe) - Einbrecher haben aus zwei Solarparks bei Heppenheim elektrische Geräte gestohlen und insgesamt einen Schaden von über 200.000 Euro angerichtet. Rund 60 Wechselrichter seien von den Tätern bei der nächtlichen Aktion gestohlen worden, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde und hoffen auf die Hinweise von Zeugen.

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